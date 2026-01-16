是瘤不是胖！　安徽女半年暴增58斤　臉腫手麻竟是尿毒症晚期

據內媒周三（14日）報道，安徽一名24歲女子在短短半年時間內暴增約30kg，且減肥過程中反覆發燒，全身腫脹手腳發麻，最後確診尿毒症晚期。醫生提醒，腎臟發出的「求救信號」要重視。



據《大河報》報道，24歲的小然，在半年的時間裏，體重從51kg飆升到80kg，還遭到朋友嘲笑。她以為只是「吃胖了」，於是開始咬牙減肥。然而，在減肥過程中，小美的身體反覆發燒，臉部腫脹，手腳發麻，就醫後竟確診尿毒症晚期。

當事人透露，嘴裏有尿騷味。（抖音：@透析小然）

小然在飲食上偏愛吃辣，沒有遺傳病，也不愛喝手搖飲料，患病的原因無從知曉。她稱：「一開始沒注意，也沒往腎的方向想，以為臉腫是又吃胖了」。

患病後，小美靠透析維持生命，醫院成了第二個家。她語重心長提醒大家：「假如有一天你的臉非常腫脹，千萬不要不當回事。」

醫生提醒，近年來尿毒症的發病呈現出明顯的年輕化趨勢。腎臟是一個沒有痛覺神經分佈的器官，平常感覺不到它的疼痛。但腎臟出現問題時，會發出求救信號。

當事人的臉變得很腫。（抖音：@透析小然）

腎臟發出的5個求救信號

1、水腫：用手按壓有凹陷。當腎臟功能受損時，體內會出現水鈉瀦留，常表現為晨起眼瞼、面部或雙下肢水腫，用手指按壓會有凹陷。如果病情未及時控制，會出現持續性或全身水腫。

2、尿液：表面漂浮着泡沫。尿中蛋白、尿糖增多時可出現泡沫尿，正常尿液為澄清的淡黃色，當尿液變成洗肉水、濃茶色、醬油色、淘米水樣時，都需及時就診。

酒後喝濃茶會損傷腎功能。（中國醫學論壇報）

3、尿量：起夜常超過3次。正常人夜間一般不排尿，如果夜間起夜超過3次，特別是年輕人夜尿次數增多，都可能是腎臟病的早期信號。

4、血壓：40歲以下高血壓。腎臟受損後水、鈉在體內不能被正常排出，導致體內液體增多，血壓升高。對於年齡40歲以下且無高血壓家族史的人，出現血壓升高時，建議前往腎內科檢查腎臟，排除腎性高血壓的可能。

5、消化：噁心嘔吐食慾差。慢性腎衰竭患者可出現胃腸道黏膜水腫及毒素在體內堆積，影響消化功能，從而出現食慾下降、噁心、嘔吐、腹脹等症狀。