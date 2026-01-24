安徽女子暴雪夜戶外捱凍8小時險變「人形冰雕」　警救出時已僵直

冬天報到，許多民眾都躲在溫暖的室內。不過近日，就有一名內地女子大半夜被凍僵在室外，無法動彈，宛如一個「冰雕雪人」！警方獲報後前去查看，驚覺「是個活人」！趕緊協助該女子脫困並送醫治療。



女子被凍成「冰雕」呆站雪地8小時

根據「南華視頻」微博報導，安徽省蚌埠市近日因嚴寒天氣出現積雪結冰現象。21日清晨，淮河大壩上出現一個形跡可疑的「人影」，一動不動，因恐懼不敢上前查看。

安徽省蚌埠市，一女子寒夜中在雪地凍8小時，還險被認成假人。（微博@南華視頻）

民警救援畫面曝光 女子已嚴重失溫且凍到無法動彈：

警方接到報案後趕赴現場，從遠處看的確站著一個人，一開始還以為是個假人。未料走近一看，發現這具「冰雕」的眼珠子正轉動著，竟是個「被凍僵的真人」，驚嚇之餘趕緊協助脫困。

據了解，該冰雕是一名女子，前一晚約11時許不知何故，身穿單薄睡衣和外套從家中出走。她在零下低溫中，於低溫的大壩雪地裡漫步，結果因體溫流失，身體僵硬無法動彈，全身結霜，形如「冰雕」。女子就這樣保持站立姿勢，被「凍」在原地近8小時。

女子被警方發現時已嚴重失溫，凍到無法動彈，緊急被送往醫院解凍治療。沒想到醫生診療發現，她奇跡的無嚴重凍傷，且生命體征穩定，忍不住直呼是「奇蹟」。當地警方提醒民眾嚴寒天氣避免長時間滯留戶外，如有情緒困擾應及時求助。

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】