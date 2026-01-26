黃金白銀價格暴漲　內地民眾通宵排隊搶購　金舖門前墟冚如春運

最近黃金和白銀價格一路狂飆，黃金和白銀成為搶手的投資品種，直接掀起搶購潮。内地各地金舖門口出現排隊人潮，大批民眾甚至通宵排隊，很多人怕來晚了就買不到了，有內媒形容場面如同春運。



「黃金界愛馬仕」老鋪黃金門店前，有人大晚上就來排隊。（21世紀經濟）

在老鋪黃金上海豫園店門口排隊的消費者。（紅星新聞）

大批民眾在金店買金。（新華社）

因為買黃金的人太多，金店不得不實施排隊取號。（潮新聞）

「老鋪黃金」設置等候區，不少人坐著等候入店購買。（潮新聞）

隨著黃金價格暴漲，黃金首飾門店擠滿大批消費者。（潮新聞）

在1月26日，現貨金價再創新高，歷史性首度衝破每盎司5000美元。銀價亦創新高，現貨銀價一度升穿每盎司109美元。

北京黃金門店有人連夜排隊

《新浪財經》報道，被稱為「黃金界愛馬仕」的老鋪黃金，1月23日晚間有數十人開始徹夜排隊，1月24日10點北京SKP門店營業時間開始，商場已停止發放排隊號牌。

近500名消費者排號已達接待極限，最後一位消費者進店要在晚上10點前後。一整天，門前都擠滿了排隊的消費者。

黃金門店超多人在排隊等候。（網絡圖片）

上海黃金門市一樣「大排長龍」

上海一樣不甘示弱，在新天地、恒隆廣場等高消費商場的多家金店門口，亦有大批排隊的消費者等待進入金店購買商品。甚至因為人多，有些金店還設置了15分鐘的招待時長。

有網民發影片，顯示除了黃金被買光，白金也被買光了。（網絡圖片）

廣州金店有人一次性買30萬

廣州一些百貨門店的金銀飾品櫃枱前人頭攢動，不少人試戴、詢價、下單。百貨商場經理稱，看到有顧客一次性購入接近30萬元人民幣的黃金飾品。

河南金店有人搬凳子排隊等候

河南有黃金門店要排隊進入購買，有人稱「不想站太久，就搬了個凳子，主要是（黃金）一直在漲嘛！」有女子直接買下60克重的「輪胎」黃金實心手鐲，還直呼「買晚了」！

供不應求 白銀推「限購令」

因為白銀價格暴漲，有些金店甚至推出「限購令」，規定每位顧客每日限購5條白銀，每條重量約為150克。

有金店老闆說，「大約一個半月前，三千條白銀無人問津，突然之間，購買者蜂擁而至，導致白銀供不應求。」購買白銀的多是中年人。

金店老闆説，一些銀幣的火熱程度甚至超過黃金。（紅星新聞）

上海某家金店的各類銀幣全被售罄。（紅星新聞）

銀幣火熱程度甚至超過黃金

上海一家老牌的中國金幣零售店，近日還沒開門營業，就有顧客在門口等待。店裏櫃枱幾乎空空如也，因為補貨的速度根本趕不上銷售的速度。

金店負責人表示，各類銀幣的火熱程度甚至超過黃金，去年年初，一枚30克的熊貓銀幣價格在300元（人民幣，下同）左右，現在已經漲到820元以上。

十年前買的白銀淨賺20多萬

沒人想到白銀價格暴漲，一名江蘇女子十年前在銀行買了10萬餘元的白銀，但她因更換銀行卡遺忘這筆投資。今年，她前往銀行辦理業務，驚訝發現這筆投資已漲近32萬元。