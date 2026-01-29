僱主離世僅12分鐘即盜10萬！上海傭工捲走50萬遺產還變賣玉器被拘

上海警方通報一宗盜竊案，一名傭工在僱主離世僅12分鐘內，即盜走其10萬（人民幣，下同）遺產，之後陸續盜走合共50萬元，還變賣了若干個價值不菲的玉石玉器，最終涉嫌盜竊罪被拘捕。



《新民晚報》報道，2025年12月23日，上海閔行派出所接到張女士報警，稱弟弟張先生在過世後仍有轉賬支出，累計金額高達50萬元，顯得十分蹊蹺。

劉某還從張先生的兩處住宅中拿走若干玉器變賣獲利。（上海市公安局）

持卡人去世後還能花錢？

警方調查發現，2025年12月17日，張先生在9時33分離世，僅12分鐘後，他的銀行卡內就被轉走了一筆10萬元的資金。

賬戶中的轉賬時間主要集中在張先生離世後的兩天內。其中，去世當天他的卡內就被轉走20萬元，並從取款機中取走1萬元現金。次日，又轉出了29萬元。警方通過交易記錄很快鎖定嫌疑人為張先生的傭人劉某，並聯繫其至公安機關配合調查。

僱主離世12分鐘後，他的銀行卡內就被划走了一筆10萬元的資金。（上海市公安局）

轉賬沒夠，還變賣僱主玉器？

到案後，劉某向民警如實供述，自己作為居家傭人日常照顧張先生起居已有四年，在他離世後，便想到通過轉移資產的方式牟利。「這些年，都是我來操作他的手機承擔日常開銷，因此我知道支付密碼」。

在陸續轉走張先生賬戶內的50萬元後，劉某還從張先生的兩處住宅中拿走若干玉器變賣獲利。事後，為防止張先生的家屬發現銀行賬戶被竊，她還試圖刪除相關轉賬記錄。

劉某在變賣僱主的玉石。（上海市公安局）

未立遺囑，財產該歸誰？

閔行公安分局法制支隊民警顧雪健表示，「張先生生前未立遺囑，他的遺產將依法進入法定繼承程序，即配偶、子女、父母作為第一順位繼承人，由於張先生的妻子也已過世，膝下又無子女，因此由其母親獲得遺產」。

本案中，張先生生前並未與劉某設立遺囑，也無法定繼承關係，因此，犯罪嫌疑人劉某以非法佔有為目的，從張先生母親處秘密竊取了不屬於自己的財物，涉嫌盜竊罪。目前，劉某已被警方拘留。