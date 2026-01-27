內蒙冰雪節「挖掘機轉雪圈」甩飛遊客7人傷　疑鐵鏈斷裂釀禍

近日，內蒙古呼和浩特大黑河軍事文化樂園「挖掘機轉雪圈」遊樂設施，疑因鐵鏈斷裂，多名乘客被甩飛，至少7人受傷。

樂園工作人員稱，傷者均為輕傷，經送院治療後已出院，園方已向傷者作出賠償。



事發後現場一度混亂。（微博@長春西門大官人）

場地裏有斷裂的鐵鏈。（微博@長春西門大官人）

《大風新聞》報道，1月24日，有網民發布影片稱，當日下午約4時半，樂園內一冰上運動發生事故，挖掘機旋轉時疑因鐵鏈斷裂，多名遊客被甩走。現場影片顯示，有多人圍在一起，場內有斷裂的鐵鏈。

在場遊客憶述，事發時自己正在排冰滑梯的隊伍，突然聽見一聲巨響，看到遊客被甩出，鐵柵欄也被撞斷。另有遊客指出，有朋友在冰雪節工作，看到現場工作人員在積極處理此事。

據報道，該事件造成至少7人不同程度受傷。有網民在社交平台分享之前坐「挖土機轉雪圈」的影片，直言很幸運沒有遇上意外。

網民分享坐「挖掘機轉雪圈」的影片。（掌聞視訊）

「挖掘機轉雪圈」遊樂項目示意圖。（掌聞視訊）

事發後，該樂園的工作人員表示，已及時將傷者送院救治，「都是磕碰的輕傷，傷者出院了」，園方已作出賠償，事故原因還在調查中。

大黑河軍事文化樂園官方公眾號信息顯示，呼和浩特歡樂第五屆冰雪節於2025年12月31日正式開園。事故影片已於1月25日中午刪除，目前尚無重大傷亡報告，事故原因仍在調查。