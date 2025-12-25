深圳樂高樂園迎建設進展　將提供逾100個互動騎乘設施等

近日，深圳樂高樂園核心遊樂設施之一——樂高大飛車過山車軌道安裝工作全面啟動，目前首段軌道已完成吊裝，項目建設迎來從土建到遊樂設施安裝的關鍵轉折。



據「深圳衛視」報道，深圳樂高樂園度假區位於大鵬新區，佔地面積約為58萬平方米，是專為2-12歲親子家庭打造的樂高主題樂園和酒店綜合度假區，也是大灣區首個國際IP親子家庭娛樂主題樂園度假區。設有1個樂高樂園主題樂園、1個樂高樂園水上樂園和3間主題酒店，將提供超過100個互動騎乘設施、表演和玩樂景點。

深圳樂高樂園核心遊樂設施之一——樂高大飛車過山車軌道安裝工作全面啟動。（深圳衛視）

截至目前，主題樂園50個單體已順利封頂，主題區「創想世界」屋面板安裝工作已完成，其搭載的標誌性樂高大人仔的主體結構已完成；與此同時，三大酒店已全面進入內部機電安裝階段；配套商業街也已啟動施工。

除項目建設穩步推進外，深圳樂高樂園開園團隊招募工作也正在有序展開，涵蓋工程技術、人力資源、市場推廣等關鍵職能，旨在為後續的開業及運營組建專業團隊。

同時，深圳樂高樂園周邊的交通配套及基礎設施也獲得積極的進展。目前，在樂高樂園項目周邊已完建和在建的軌道路網、停車樞紐、公園帶、產業項目等配套項目投資近300億元人民幣。

據悉，深惠城際大鵬支線終點站新大站緊鄰深圳樂高樂園，即將完成內部裝修，落成通車後搭乘城際即可直達樂園。

深惠城際大鵬支線起自龍崗區龍城站，途經坪山區，止於大鵬新區新大站，線路全長約39.4公里，設計時速為160公里。全線設龍城、坪山、燕子湖、葵湧、大鵬、新大6座車站，設新大存車場。近日，深惠城際大鵬支線新大存車場順利完成短軌貫通，同步啓動焊軌作業。

此外，新區的兩個社會停車場也正在加緊規劃建設中，建成後可提供數千個小汽車泊位、旅遊大巴泊位及十餘條公交接駁巴士線路。