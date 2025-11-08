上海樂高樂園：開園來購票遊客逾60萬人次　主題酒店入住率逾九成

周六（8日）下午，2025年上海灣區進博投資促進大會在國家會展中心（上海）舉行。上海樂高樂園度假區的政府事務總監周欣蔚在會上介紹，自今年7月開園以來，樂高樂園已吸引超過60萬名親子家庭遊客，主題酒店的入住率也穩定在90%以上。



在第八屆進博會上，樂高集團以「玩樂不停」為主題，展台上用樂高積木構建了描繪上海未來的城市畫卷，成為本屆進博會的熱門展台之一。展區內展示了「上海樂高樂園度假區概念設計模型」，由近10萬顆樂高積木搭建而成，涵蓋樂高城市、積木街道等核心特色區域。此外，樂高集團還推出了包括駿馬鴻圖、迎財爆竹、財神爺、幻影忍者15周年紀念款等五款新品。

上海樂高樂園開園首日盛況。（羊城派）

樂高集團展示的展台中，還介紹了多種由可持續材料製成的樂高元件。其中，生物聚乙烯（bio-PE）材料是從巴西甘蔗中提煉而來，已用於製作超過200種植物元件及小人仔配件；而再生人造大理石（arMABS）材料則用於製作900多種透明元件，如光劍和窗戶等，這些可持續材料已在樂高集團的嘉興工廠投入使用。

樂高集團可持續發展傳播總監李睿表示，樂高集團對600多種不同材料進行測試，篩選出符合質量、耐用性和安全性標準的可持續材料，並計劃到2025年底，60%的樂高產品材料將來自可持續來源。此外，樂高集團還在逐步減少包裝中的一次性塑料，轉向紙質包裝袋。位於中國長三角的樂高嘉興工廠於2023年啟動轉型，並在10月完成了現有紙質包裝產線的100%轉換。樂高集團計劃到2027年在所有工廠全面實現紙質包裝轉型。