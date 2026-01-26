廣西男爬衡山遺失80克金牌料損失¥ 10萬　警方出動金屬探測儀搜山

廣西遊客張先生日前行山時，不慎遺失頸鏈上一塊重逾80克的金牌吊墜。當地警方已出動金屬探測儀並翻查閉路電視紀錄，但至今仍未尋獲。按目前最新金價，若張先生未能尋回金牌，損失或超10萬元（人民幣，下同）。



內地傳媒報道，張先生發文稱，1月24日到湖南衡陽的南岳衡山景區遊覽，在登上衡山的梵音古道途中，發現金牌吊墜丟失，只剩下一條頸鏈。自行尋找無果後，他向景區和當地民警求助。

張先生的頸鏈上有一塊重逾80克的金牌吊墜。（影片截圖）

張先生遺失金牌吊墜，只剩下一條頸鏈。（影片截圖）

張先生表示，自己是一名戶外運動愛好者，平日登山都會戴上頸鏈和金牌，「這兩天我走了41.65公里，現在只能在山下等民警的消息了」。他還透露，民警會帶金屬探測儀繼續上山尋找，但他已做好最壞打算。

南岳公安半山亭派出所民警表示，已翻查沿線的閉路電視紀錄，但未發現丟失過程。由於該名遊客的行程包括部分小路，閉路電視未覆蓋，且具體遺失地點尚不確定，增加搜索難度。民警已到沿途協助尋找，目前仍未找到。

張先生的頸鏈上有一塊重逾80克的金牌吊墜。（影片截圖）

張先生的金牌上有「大鵬展翅」圖案。（微博@聚一路散一路）

張先生的社交平台上，有多段他戴金牌在外遊玩的影片，甚至紀錄了他在2024年4月購買金牌的過程。影片顯示，金牌上有「大鵬展翅」圖案，足金999金牌吊墜重80餘克，他花費5萬多元購入，當時單價為678元/克。

《極目新聞》報道，1月25日，現貨黃金價格為每克1116元，品牌金店的黃金價格每克則超過1500元。按當前的金價，張先生若未能尋回金牌，損失超過10萬元。