江蘇男花50萬找同學買「內部金條」中伏　到手發現含銅量高達88%

近期金價持續飆升，投資黃金成為不少人的選擇。近日，江蘇一名男子輕信大學同學所謂「內部渠道金條」，以超低單價購買金條，轉賬近50萬元（人民幣，下同）後，卻收到含銅量高達88%的假貨。所幸警方迅速介入，目前已全額追回被騙錢款，犯罪嫌疑人亦被採取刑事強制措施。



江蘇男花50萬購得3根假金條。（南京零距離）

50萬金條到手變銅條

據《南京零距離》報道，近期金價持續攀升，江蘇市民小王（化名）萌生了投資黃金的念頭。在大學同學楊某的遊說下，小王相信其可通過「內部渠道」以每克100元的低價購入黃金，便先後向楊某轉賬近50萬元用於購買金條。

期間，小王多次催促金條交付，但楊某始終以各種理由拖延。出於對同學的信任，小王並未深究。直至元旦後，楊某聲稱部分金條到貨，小王與哥哥趕至張家港取貨，卻發現到手的3根金條顏色過於鮮豔，敲擊聲音也異於尋常。

經專業機構檢測，這批金條實際含金量僅約0.9%，內部銅含量高達88%，為假貨，兩人隨即報警。

經專業機構檢驗，這批金條實際含金量僅約0.9%，內部銅含量高達88%，為假貨。（南京零距離）

警方介入調查後，楊某供述因個人資金周轉困難實施詐騙，所供「金條」實為網上購買的仿製品。目前，楊某因涉嫌詐騙已被依法採取刑事強制措施，小王被騙的近50萬元錢款已全部追回。

黃金熱投資陷阱多 專家提醒：買金渠道要可靠，返利存金風險高

近年來，黃金價格持續攀升、屢破紀錄，吸引不少消費者有意投資。然而，在購買與回收黃金時，也需謹防各類銷售陷阱。

菜百股份高級黃金投資分析師李洋提醒，選購黃金不應只盯住即時金價，還應綜合考量售後保障、回收政策、以舊換新等服務，再決定購買渠道。交易過程中，務必做到：比較工費、檢驗成色、保留購買憑證，以實現透明消費、安心投資。

大批民眾在金店買金。（新華社）

此外，一些金店推出「免費存金」甚至「存金返利」等宣傳，聲稱顧客可將黃金存放店內，不僅免保管費，存夠一定期限還可獲贈金飾。業內人士指出，這實質上是一種變相的黃金租賃業務，消費者須警惕此類違規經營。一旦金店經營不善或「跑路」，存金的消費者可能面臨本金全失的風險。

在老鋪黃金上海豫園店門口排隊的消費者。（紅星新聞）

國信期貨首席分析師顧馮達進一步說明，正規的黃金租賃業務需持牌金融機構方可開展，而部分金飾店或加盟店違規從事黃金租賃、返利、保收益等活動，風險極高。他提醒投資者，切忌因小利而冒大險。購買黃金時應選擇可靠渠道，款式不宜複雜，工藝越簡單，往往風險也越低。