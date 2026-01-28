飲酒不再快樂！武漢醫院實施「戒酒芯片」手術　患者有效防復飲

近期，武漢大學人民醫院（湖北省人民醫院）精神衛生中心聯合肝膽外科團隊，成功為一名重度酒精依賴患者實施「戒酒芯片」（鹽酸納曲酮植入劑）手術。這是該院開展的一項新技術，旨在幫助長期受酒癮困擾的患者有效防復飲。



術後近一個月，患者李先生（化名）的飲酒量從原本每天2-3斤白酒，銳減至幾乎為零。即使偶爾小酌一口，他也自述「喝酒沒以前那種快活的感覺了」。家屬反饋，目前戒斷效果穩定良好，患者生活品質明顯改善。

「戒酒芯片」並非電子晶片，而是利用特殊工藝製成的長效緩釋鹽酸納曲酮植入劑。與傳統每日口服藥物相比，這項技術的最大優勢在於給藥周期長（藥效可持續150天以上）、患者依從性高、手術過程快捷安全（僅需10分鐘左右），為中重度酒精依賴者提供了一種全新的輔助戒斷方案。整個手術由精神科、肝膽外科、麻醉科等多學科團隊協作完成。

李先生有超過20年的飲酒史，近年被確診為重度酒精依賴。長期大量飲酒嚴重損害了他的肝臟、消化系統等多個器官，他也曾多次住院接受傳統脫癮治療，但出院後總因強烈的「心癮」而復飲。李先生的哥哥說，聽說武漢大學人民醫院能做『戒酒芯片』植入手術，他們全家第一時間就報名，前來評估。

「戒酒芯片」方案。（極目新聞）

手術當天上午11時15分，在外科門診手術室正式開始。肝膽外科汪斌副主任醫師先為李先生進行局部皮膚麻醉，隨後在肚臍下方兩指處切開約1厘米小口，用止血鉗在皮下脂肪層分離出一條小隧道，再將納曲酮植入劑順利推入，最後縫合傷口。全程僅10分鐘，李先生幾乎無痛。

醫院精神醫學I科副主任劉浩（該技術負責人）解釋，酒精依賴是一種由長期過量飲酒引發的心理與軀體綜合依賴症候群。其中，心理依賴表現為停止飲酒後強烈的渴求感，是導致復飲的最主要原因。

「戒酒芯片」的核心機制是「長效控釋」+「阻斷獎賞」：鹽酸納曲酮通過阻斷大腦μ-阿片受體，抑制酒精激活的多巴胺獎賞通路，讓飲酒無法再帶來以往的「快感」與「愉悅」，從而大幅降低渴求與復飲衝動。一次植入後，藥物在體內穩定緩釋，最長可達5個月以上，有效解決了口服藥易遺忘、依從性差的難題。

藥物在體內穩定緩釋，最長可達5個月以上，有效解決了口服藥易遺忘、依從性差的難題。（極目新聞）

劉浩強調，引進這項技術，希望讓酒精依賴治療更規範、更專業，幫助更多患者擺脫「酒癮」與「心癮」；植入手術僅是生理干預的一部分，真正康復還需結合心理治療、家庭支持與社會康復等多維度綜合介入，讓患者在生理、心理、社會層面全面重建健康生活。

武漢大學人民醫院精神衛生中心主任王惠玲介紹，該中心是首批國家臨床重點專科、國家精神心理疾病臨床醫學研究中心湖北分中心，並於去年9月新獲批國家精神疾病區域醫療中心，已成為精神疾病領域的「國家隊」。中心將持續推動新技術、新業務開展，加強疑難複雜病例診療，更好發揮引領與輻射作用，惠及更多患者。