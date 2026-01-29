出入境唔踩紅線！多人DIY護照遭攔截　警方：縫縫補補需擔責

內地春節和寒假臨近，出入境客流量持續攀升，但近期多地邊檢部門陸續查獲多宗偽造、變造出入境證件的違法個案。



這些案例包括：一名易姓女子為「收藏紀念」隨意改動證件、外籍旅客因「應急」縫補證件、北京一女受「境外高薪」誘惑偽造身份，均因觸犯法律被依法處罰。內地邊檢機關提醒，出入境證件的真實性與完整性受法律嚴格保護，任何違規改動行為均需承擔相應責任。



有效且正規的護照。（中央廣播電視總台中國之聲）

護照能縫縫補補嗎？

《中央廣播電視總台中國之聲》報道，易女士從內蒙古滿洲里口岸出國旅遊後，將護照上的驗訖章剪下，黏進了新的護照裏。當拿着新護照從廣西東興口岸出境時，被移民管理警察查獲。

外籍旅客老杜同樣對護照進行了縫補工作。他在廣西東興口岸入境查驗大廳攥着一本濕漉漉的出入境證件，時不時地還捏捏裝訂線。他向移民管理警察展示了他的「應急妙招」，但證件裝訂線處露着兩段黑針線，針孔歪歪扭扭，非常粗糙。

廣西東興邊檢站執勤五隊民警丘如波提醒，塗改項目，拼接、拆裝資料頁、簽證頁、冒用他人證件、逃避出入境邊防檢查等均屬違法行為，需承擔法律責任。出入境證件的完整性、真實性受法律保護。

護照上禁止「縫縫補補」。（LBS連雲港）

護照上的身份信息能修改？

日前，北京出入境邊防檢查總站北京機場邊檢站在一名年輕女性旅客的行李物品中，查獲了一本偽假中國護照及兩張偽假中國居民身份證。

經過問詢，該年輕女子受境外不法中介「高薪」誘騙，用假證偽造「白富美」身份，還將年齡改小，戶籍地址也虛構為高檔別墅區，炮製出了一個為從事非法活動量身打造的虛假身份。

北京出入境邊防檢查總站執勤一大隊執勤一隊隊長王野介紹，出入境證件不能隨意更換信息，它承載着國籍與身份的嚴肅性，任何組織或個人不得偽造、變造、轉讓、故意損毀或者非法扣押護照。