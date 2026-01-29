王祖賢入駐抖音兩天吸粉百萬　32年前家鄉捐建「祖賢路」再成焦點

近日，58歲的知名女演員王祖賢驚喜入駐抖音平台，開設個人官方帳號並發布首條短視頻，短短兩天內便吸引超過百萬粉絲關注。這一動態不僅讓粉絲重溫「永遠的女神」風采，更意外帶動網民關注她30多年前在家鄉安徽舒城捐資修建的「祖賢路」，這段跨越時空的溫情故事再度成為焦點。



王祖賢的抖音帳號以「@王祖賢Joey」為名，經官方認證為「演員」。首條視頻僅7秒，她身穿帶帽花色外套，帽檐壓低，雙手捧臉賣萌，伴隨輕快音樂輕輕扭動身體，配文寫道：「哈囉抖音的朋友們大家好呀，來跟大家打個招呼～希望每個刷到我的人都開心喜樂。」視頻一經上線迅速引爆熱議，截至目前粉絲數已突破百萬，點讚量亦超過百萬，相關話題登上熱搜。不少網民驚呼「真的是本人嗎？」「永遠的神仙姐姐」，評論區充滿懷舊與感動。

這波熱潮中，安徽舒城老鄉的留言格外引人注目。多名網民在評論區曬出「祖賢路」路碑照片，表達感謝：「祖賢姐姐好，我是安徽舒城的。感謝姐姐捐款為家鄉修的第一條鄉村瀝青路，一晃32年過去了。」這條路的故事因此重回公眾視野。

據舒城縣政府官網及相關報導，「祖賢路」位於柏林鄉石崗村，全長1.75公里，是王祖賢1993年捐資數萬港幣修建而成，成為舒城縣首條村級瀝青路面鄉村道路。1992年，王祖賢26歲時隨祖父返回祖籍舒城尋根問祖，看到家鄉泥濘土路嚴重影響村民出行，便次年慷慨捐款助建此路。村民為感念她的善舉，自發將道路命名為「祖賢路」，並立碑記載始末。

石崗村村支書張俊傲近日接受媒體採訪回憶，1992年王祖賢回村時已成名，他當時11歲，印象中她紮馬尾、穿牛仔褲，親切隨和，毫無明星架子。修路前，下雨天村裡土路極難走，上學需穿雨靴；路修好後，他家買了自行車，上學時間縮短一半。如今，這條路仍是村內唯一主幹道。近幾年社交媒體發達，吸引不少人前來打卡。王祖賢的親人仍有留在當地，過年時會回村祭祖。

2025年，「祖賢路」因年久失修納入道路升級改造項目，總投資約666萬元，按三级公路標準推進，路面拓寬至6.5米，新增安全標線、護欄及排水設施。同年10月21日，改造工程完工正式通車，比舊路拓寬兩米多，出行更便捷，惠及全村逾1300名村民。

公開資料顯示，王祖賢的曾祖父王仁峰為中國近代民主革命家、安徽著名教育家，曾任舒城縣立初級中學（舒城中學前身）首任校長（1931-1938年）。這段家族淵源與她的善舉，讓「祖賢路」不僅是交通設施，更成為傳承鄉情的象徵。

王祖賢自2005年息影後定居加拿大，近年低調生活，2025年開設艾灸養生館並親自服務顧客。此次入駐抖音，被視為她與粉絲互動的新開始。網友紛紛期待更多分享，同時感慨：無論歲月如何變遷，這位「倩女幽魂」中的聂小倩，始終以溫暖方式連結人心。