徐州景區招聘「項羽」日薪可達800元　要求身高190cm以上及壯碩

近日，江蘇徐州方特樂園為迎接農曆新年，推出「辦肆漢風年」主題活動，開出日薪500至800元人民幣的高薪，面向全國緊急招聘「項羽」角色演員，卻因嚴格的身高門檻至今難覓合適人選，引發網友熱議與關注。



該景區發布的招募令明確要求：應聘者需身高190厘米以上，身材體態勻稱、壯碩，能勝任古裝角色扮演，並具備一定的台詞功底和表演能力。待遇為日薪500-800元，視個人條件而定。招聘信息一出，迅速在社交平台傳開，不少網友驚呼「這是給籃球運動員的機會嗎？」「項羽本人來了都得量量身高」。

徐州景區招聘「項羽」。（網上圖片）

1月29日，徐州方特演藝負責人員接受內媒採訪時表示，招聘公告早在1月初就已發布，目前已有七八位應聘者前來面試，但均因身高或體型不符而未通過。工作人員強調，由於今年春節主打濃厚的漢風文化氛圍，景區將結合徐州當地楚漢歷史特色，打造多場沉浸式歷史演繹活動，因此對「項羽」角色的塑造格外重視。項羽作為歷史上著名的西楚霸王，身形高大威武是其標誌性形象，他們希望找到190厘米甚至接近2米的演員，體重180斤以上會更合適，這樣才能更好地還原人物氣勢。

不少求職者主動附上個人照片自薦。（網上圖片）

目前，景區已建立一個專門的200人招聘群，群內早已滿員，後續將統籌安排線上面試或線下面試。招聘信息曝光後，景區官方賬號下湧入大量留言，不少求職者主動附上個人照片自薦，甚至有網友調侃「轉給身高190+的朋友，月入過萬不是夢」。