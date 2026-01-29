中國28歲博士生意大利阿爾卑斯山區失聯逾10天　出動憲兵搜救無果

中國28歲博士生黃鵬在意大利阿爾卑斯山區旅行失聯已逾10天，當地警方與救援隊持續搜救但暫無進展，事件引發廣泛關注與擔憂。



黃鵬為貴州興義市人。（極目新聞）

黃鵬（Huang Peng，音譯）為貴州興義市人，2022年9月進入四川大學水利水電學院攻讀博士學位，2025年8月赴意大利圖西亞大學（Università della Tuscia）進行訪學。據其姐姐黃女士1月29日接受媒體採訪透露，黃鵬於1月19日早上6:30左右從拉素大區維泰博市（Viterbo）出發，先乘火車至羅馬，再轉乘高速列車前往北部博爾扎諾自治省（Bolzano）加爾登納谷（Val Gardena）山區旅行，原計劃1月23日返回學校。然而自出發後，他便與家人及朋友失去聯繫，手機長期關機，微信無回覆。

黃女士表示，黃鵬最後一次定位資訊顯示於1月21日，位置約在博爾扎諾省的奧蒂塞伊（Ortisei）附近，此後再無任何蹤跡或具體線索。家人已第一時間聯繫中國駐意大利大使館，對方回覆目前尚未有黃鵬的消息，需等待進一步通知。她目前正緊急辦理護照與簽證，準備親赴意大利尋找弟弟，並與四川大學相關部門積極溝通，希望學校能派員協助搜尋。

黃鵬體型偏瘦，身高約170厘米。（極目新聞）

據了解，黃鵬體型偏瘦，身高約170厘米，說普通話帶有中國西南口音，性格文靜內斂。1月20日，其入住民宿的老闆發現他未歸後報警，意大利當地憲兵（Carabinieri）、山地救援隊隨即展開大規模搜救行動，搜救範圍已擴大至整個加爾登納谷地區。該區域為典型阿爾卑斯山區，冬季氣溫常降至零下10至20攝氏度，甚至更低，積雪與嚴寒天氣增加搜救難度。近日兩天當地更出現降雪，進一步影響搜尋進展。

在意大利留學的中國學生孔女士向媒體表示，當地留學生群體已積極轉發尋人啟事，並聯繫意大利記者及媒體跟進報導。意大利國家電視台Rai的尋人節目亦播出相關內容，呼籲公眾提供線索。圖西亞大學對事件表達「深切關注」，發聲明稱在這令人擔憂的時刻，向黃鵬家人及學界致以同情，並對搜救行動抱持信心。

四川大學水利水電學院官網2022年4月博士研究生招生擬錄取名單中確有黃鵬姓名。媒體致電學校學工系統值班電話，工作人員表示已記錄情況，將轉交學工部及院系跟進，但截至目前尚未有進一步回應。