6名遊客日本滑雪被困「死亡谷」　挖雪洞自救避險20小時獲救

1月25日，6名遊客在日本新潟縣八海山「死亡谷」滑雪時被困‌。救援隊深夜一度嘗試搜救，後因天氣惡劣被迫撤退，受困者需要挖雪洞避險過夜。

1月26日，中國駐新潟總領事館工作人員稱，日本警方兵分兩路上山搜救，6人被困將近20小時後獲救，無外傷，身體狀況良好。

救援人員提醒，「死亡谷」通常指八海山等雪場附近一片未開發的野雪區域，每年均有遇難者，大家在「滑野雪」前應做好充足準備。



《極目新聞》報道，有網民發文稱，1月25日下午3時許，朋友6人被困‌日本新潟縣八海山死亡谷，希望有人能夠幫忙救援。

網民在社交平台發文求助。（極目新聞）

中國駐新潟總領事館工作人員稱，被困者包括5名大陸遊客、1名台灣遊客，均為30至40歲男性，是前往當地滑雪時被困。1月25日，總領館工作人員關注到社交平台上的求助信息後，立即聯繫日本警方協調部署救援。晚上山上的體感溫度約為零下18℃，有民間救援人員前去營救，但因持續降雪，救援難度大，於是下撤。當地民間救援收費為每人100萬日元，暫不清楚獲救的被困者是否已支付。

1月26日清晨，日本警方兩支救援隊分別從山上、山下雙向開展救援。當地時間上午10時許，救援隊發現被困人員，將近12時將6人營救下山，全員安全脫困。6人被困時長將近20小時，均無明顯外傷，身體狀況良好。

救援現場。（極目新聞）

零下18℃挖雪洞求生

知情人士透露，日本當地嚮導與被困者達成協議，25日晚收費進山冒險救援，但現場情況複雜，一是被困者所處位置較此前遇險人員更高，從下方向上搜索難度較大；二是當地持續降雪，救援人員無法渡河，最終選擇下撤。

多位救援人員指導被困者自行挖掘雪洞避險，堅持至次日清晨。當地警方及救援隊兵分兩路展開救援，從上方下降搜索的救援隊上午與被困者取得接觸。被困者經補給休整後，與從下方向上搜救的隊伍匯合，一同向下撤離，約中午12時全員安全抵達停車場。

救援人員指導被困者自行挖掘雪洞避險。（新京報／影片截圖）

救援隊因天氣惡劣一度下撤

《新京報》報道，參與救援的野先生介紹，他在1月25日下午接到被困者的求助信息，當即參與組建救援隊，聯繫日本當地的警方及救援隊伍，並與被困者保持溝通，教導他們如何自救，包括要保留體力，保持身體乾燥，不要失溫，挖雪洞、築風牆等措施，並了解他們的身體狀況、姓名等。

野先生稱，1月25日深夜，救援隊曾摸黑準備上山搜救，但天氣太惡劣，救援隊只能下撤，6名受困者在暴雪中度過一夜。直至26日清晨5、6時，當地警方及救援隊根據被困者的位置坐標再上山救人。6人獲救後，精神狀態不錯，現已各自回到住處。

野先生參與組建救援隊。（新京報／影片截圖）

救援現場。（新京報／影片截圖）

為何叫「死亡谷」？

野先生曾組織多次救援行動，他指出，八海山滑雪場沒有清晰的雪道及護欄，全是天然雪，根據山形形成的自然滑道，一些缺乏安全意識的玩家或雪友，沒有做好充分準備涉足該區域，就會難以脫困，「那個地方是一個高風險的區域，每年都會有遇難者」。

據報道，在日本的滑雪圈，「死亡谷」通常指八海山等雪場附近一片未開發、充滿粉雪的野雪區域，由於地形複雜、積雪深、沒有固定路徑，對滑雪者而言充滿挑戰和危險，因此得名「死亡谷」。