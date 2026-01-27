日本北海道暴雪　大批中國旅客機場瞓地下過夜　哀號：成難民了

1月25日至26日，受暴雪天氣影響，日本北海道新千歲機場一日之內取消56架次航班，札幌市周邊地面交通大面積「癱瘓」，約7000名旅客被迫滯留機場過夜，其中包含不少中國旅客。大批中國網民在社交平台上發帖自嘲：「成機場難民了」，照片展示了旅客席地而睡、排隊等電車、買空便利店等情況。



日本《讀賣新聞》援引日本氣象廳數據報道，截至26日9時，札幌市中央區48小時內降雪量達64厘米，暴雪導致新千歲機場運營嚴重受阻，25日取消了56架次航班，約7000名旅客在機場內過夜。有不少中國旅客在社交平台發帖表示，自己的航班被取消，曬出滯留機場的照片，畫面中可見不少人席地而睡。

一位網民發佈暴雪後新千歲機場的照片，並表示，在機場被迫罰站等交通等了5個小時，跑了4次Lawson便利店為了買吃的，貨架一次比一次空。還有人發佈稱因交通癱瘓，幾百人排長隊等待恢復。

有網民說，機場快線停運，打不到車，只能等待。還有遊客稱花費了3000元人民幣才拼到車，「逃離」新千歲機場。

據新華社消息，截至目前，仍未有官方消息通知航班、交通徹底恢復正常。直到昨晚，仍不斷有網民曬出滯留機場、JR站的照片。