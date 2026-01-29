《孤注一擲》女星金晨被爆交通肇事逃逸　事後令助理食死貓

綜合內媒報道，主演過《孤注一擲》的內地女星金晨被爆出涉嫌交通肇事逃逸，隨後又令助理頂罪，事件引發各界關注。有律師表示，金晨事件最終真相如何，大家應以交警部門的調查結論為準。但肇事後依法處理是最大保障，逃逸將面臨法律、經濟與人生的全面崩盤。



金晨。（微博@VOGUE服飾與美容）

報道指，2025年3月16日演員金晨駕駛汽車在浙江省紹興市柯橋區發生交通事故，事故發生後，金晨便離開現場，讓自己的助理頂罪並面對交警調查。事故認定書顯示，事故是駕駛員因疏於防範觀察與警示牌發生碰撞，後車輛又與房屋圍牆發生碰撞，致車輛、警示牌、房屋圍牆受損及駕駛員受傷的交通事故。

道路交通事故認定書。（中國藍新聞）

事發地的浙江紹興交警柯南中隊職員表示：「事情要問局裏，他們成立調查組了，是柯橋區公安分局。」

肇事逃逸有什麼後果？

湖南金州律師事務所謝博洪律師表示，對於金晨事件最終真相如何，大家應以交警部門的調查結論為準。但依法處理是最大保障，逃逸將面臨法律、經濟與人生的全面崩盤。

據介紹，肇事逃逸後果十分嚴重，包括但不限於：1、行政處罰（事故全責，處200-2000元罰款、拘留、吊銷駕照等）；2、保險拒賠；3、可能涉嫌刑事犯罪，致人重傷逃逸，處3-7年徒刑；致人死亡逃逸，處7年以上徒刑。

金晨。（《孤注一擲》劇照）

為何被發現令助理食死貓

網上還有消息稱，在事故處理結束後，保險公司在理賠調查階段調取交警監視器時發現，實際駕駛人並非徐長青，而是車主金晨本人，保險公司隨後向交警部門報案。金晨方面曾聯繫保險公司要求撤案，保險公司經考慮後撤銷了該報案。

據《澎湃新聞》，相關保險公司表示，該理賠報案發生後，當地機構按照流程進行現場查勘服務，過程中客戶放棄索賠，公司依照程序對理賠報案予以撤銷。

公開資料顯示，金晨，畢業於北京舞蹈學院民族舞專業。2011年因出演武俠劇《七種武器之孔雀翎》進入演藝圈。代表作《無心法師》《孤注一擲》等。