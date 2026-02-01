運氣爆棚｜公司年會抽中10萬加iPhone　全場沸騰幸運兒卻波瀾不驚

不少公司每逢年底或農曆新年前都會舉辦聚會（團年飯/年會/尾牙），期間還會有抽獎環節。安徽一汽車零件製造公司的員工朱先生，近日在公司年會上就先後抽中10萬元（人民幣，下同）彩票及iPhone 17Pro Max，是名副其實的幸運兒。

公司年會負責人強調絕無暗箱操作，純屬極致運氣，但面對連環巨獎，這位前線老員工卻異常冷靜，「他情緒好穩定的，就特別冷靜」。



《極目新聞》報道，1月30日，安徽蕪湖耐世特淩雲公司舉辦年會，朱先生刮彩票中得10萬元大獎，隨後又抽中特等獎 iPhone 17Pro Max。

朱先生刮出10萬元大獎。（極目新聞）

2月1日，年會攝影師黃先生介紹，彩票是該公司為每位參會員工準備的福利，未料朱先生一舉刮出10萬元的大獎。隨後抽公司年會特等獎時，因覺得朱先生運氣極佳，公司領導特意邀請他上台幫忙抽獎，結果朱先生直接抽到自己，再收獲一部iPhone。

朱先生上台擔任抽獎嘉賓，竟親手抽中自己，再收獲一部 iPhone 17 Pro Max。（極目新聞）

公司年會負責人胡先生介紹，當天有逾500人參加年會，公司為每人準備了一張20元的彩票，又準備價值約20萬元的獎品，包括大疆Osmo相機、電動單車等，其中2份為特等獎。

裝有彩票的年會福袋牆。（極目新聞）

胡先生憶述，朱先生刮出10萬元後一度不敢相信，「他叫我去看，我告訴他可以去彩票站確認」，他領獎時扣除2萬元稅費，實際到手8萬元。在特等獎抽獎環節，總經理將抽獎機會讓給朱先生，「覺得他特別幸運，一般員工也就中二三十元，他一下就中了10萬」，結果朱先生再中獎，「沒有任何暗箱操作，就是純運氣」。

他續稱，朱先生是前線員工，是公司的老員工。令他印象深刻的是，接連而來的雙重大獎讓全場沸騰，朱先生本人卻顯得異常冷靜，「波瀾不驚的，也沒多說什麽」。