河南6歲童大掃除後高燒17天｢腦破了20個洞｣險死　恐怖元兇竟是它

年近春節，不少人開始返鄉大掃除，未料河南一名6歲女童竟因大掃除差點沒命。原因是她隨家人回久無人居的老家打掃，之後竟然連續高燒17天，腦部驚現20多個坑洞，送醫檢查才知是真菌嚴重侵蝕腦部。



醫生解釋，這真菌是煙曲黴菌，推測女童是和家人一起大掃除老房子時，不慎吸入帶有黴菌的粉塵，遂被感染。



影片顯示，女童腦出現20多個坑洞，看起來相當嚇人。（紅星新聞）

醫生指，女童染的是煙曲黴菌（紅星新聞）

《紅星新聞》報道，鄭州一名女童1月中隨家人回老家打掃，沒想到大掃除後，她開始發燒，到第17天仍然沒退燒。隨後，家人帶著女童就醫，醫生對女童腦部掃描後，發現竟然有20多個大小不一的坑洞，宛若被老鼠啃過。

醫生見此，忍不住驚呼「如果不是第一時間治療，腦袋就完全壞掉了！」。

隨後，醫生指出，女童感染的是煙曲黴菌，是一種常見於潮濕、黴變環境中的真菌，可生長在土壤、空氣、污染的食品、霉腐物等物體上，容易入侵到人體器官如肺部，若長時間未治療具有致命性。

醫生稱，幸好及時治療，不然真的很嚴重。（紅星新聞）

醫生揭元凶 大掃除釀禍

醫生詢問親屬後推測，女童大概率是在大掃除時吸入大量粉塵，黴菌孢子經呼吸道進入體內，再加兒童免疫系統脆弱，黴菌易侵入血液攻擊腦部。幸虧經過急救，女童已無大礙。

據了解，煙曲黴特別容易滋生於長期潮濕、通風不良的老舊房屋。清掃時揚起的粉塵

往往含有大量黴菌孢子，極易被人體吸入，對免疫系統尚未成熟的兒童及免疫力較低者風險更高。因此，小朋友和老年人盡量不要參與打掃老屋。

因此，打掃人員清理長期無人居住的房屋時，建議配戴口罩、手套和長袖長褲，過程中避免用掃帚掀起粉塵，可用濕布或吸塵器，發現黴菌可用除黴清潔劑處理，或者直接更換。