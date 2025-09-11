相親相到生病！江蘇男3年被逼20多次　崩潰患恐慌症喊「瀕死感」

江蘇淮安一名27歲男子小黃（化名）因長期承受父母逼婚壓力，三年內被迫參加20多次相親，最終因心理負擔過重而確診患上恐慌症，現已住院接受治療。事件引發輿論關注。



綜合內媒報道，小黃是家中獨子，自小在嚴格管教下成長。職校畢業後，他未依照父母期待的「安穩路線」找工作，而是選擇與朋友合夥創業。小黃表示，他原本想「專心經營事業」，但父母認為他已到成家立業年紀，多次因婚事問題與他爭吵。

自2022年起，小黃父母在未經同意下，頻頻聯絡親友為他安排相親。當時小黃正忙於創業，無暇顧及感情，但迫於壓力，他仍參加了數次相親。不過，多數相親最終「話不投機、缺乏眼緣」而失敗。隨著次數累積，小黃愈加抗拒相親，但父母仍在三年內替他安排了20多場，使他的心理壓力急遽增加。

江蘇淮安青年小黃被強勢的父母在3年內安排了20多次相親，一次又一次的失敗讓他患上恐慌症，發作時會感到心慌、胸悶、呼吸困難，甚至產生「瀕死感」，最終入院治療。（紫牛新聞）

從2024年開始，小黃出現心慌、胸悶、呼吸困難等症狀，甚至有「瀕死感」。雖然多次就醫，心電圖與CT檢查並無異常，但症狀卻日益頻繁，一天可發作兩至三次，並伴隨頭暈、手麻、冷汗等情況，嚴重影響工作與生活。他坦言，不敢再獨自駕車上高速公路，搭車時也會感到緊張不安。

近日，小黃到淮安市第三人民醫院心身疾病科求診。醫生在了解病史後，診斷他患上「驚恐障礙」（恐慌症），屬於由長期心理壓力與情緒壓抑引發的急性焦慮障礙。目前他已住院接受藥物與心理治療，醫生建議他需要長期情緒疏導與調整，才能恢復正常生活。