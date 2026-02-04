有片｜內地第一網紅吐槽春晚短片全網下架　網民：現實版黑色幽默

2026馬年春節將至，内地最大的文娛節目當屬央視舉辦的春晚，不過近年來春晚被不少觀眾指内容僵化、缺乏創新。近日又有網民發現，内地前「第一網紅」網紅papi醬一條吐槽春晚的影片，因不明原因在全網下架，相關消息衝上微博熱搜。



内地網紅papi擁有過千萬粉絲。（網絡圖片）

近年春晚爭議不斷，有觀眾認為其形式單調乏味，「吐槽春晚」反而成為一種娛樂。擁3000萬粉絲的內地前「第一網紅」Papi醬，近日就發佈了一條「我想像中的春晚導演」影片吐槽春晚。

影片中，papi醬扮演春晚導演，和同事在情景劇中諷刺春晚的創作和編排套路，比如節目必須要有正能量內容，內容追流量而不管質量、過多植入廣告，有些節目不倫不類，讓流量藝人去講相聲、讓歌手去演小品……

不過隨後就有網民發現該條影片在全網下架。2月2日下午，「papi醬視頻 下架」的話題衝上微博熱搜榜第一。隨着微博話題發酵，再加上有網民提前保存上傳至不同社交平台，這條影片反而在網上被瘋狂傳播。

papi醬吐槽春晚影片遭下架消息衝上微博熱搜。（微博截圖）

不少觀眾認為papi醬這條影片非常真實：「現在的春晚確實無聊。」「事已至此已成藝術。」「現實版黑色幽默拉滿。」同時也有網民因影片下架，擔心日後自媒體創作自由會不會受到官方限制。不過亦有人認為未必是官方將影片下架：｢很奇怪那麽多人吐槽春晚，為啥就她的被下架｣。