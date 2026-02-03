男子意圖強姦大嫂入獄　出獄持刀報復意外刺死熱心村民二審判死刑

2月3日，田永明強姦嫂子後殺人未遂、出獄後洩憤又刺死見義勇為者一案再審宣判，雲南省高級人民法院以故意殺人罪判處被告人田永明死刑，剝奪政治權利終身，並依法報請最高人民法院核准。



二審開庭前，被害人、田永明的妻子趙某某的兒子告訴，他們一家從未出具過任何諒解材料，田某明傷害了他們兩個家庭，事發至今田某明家屬也沒聯繫過他們，母親無法接受這個結果，「每次聽到這事她都很壓抑，這個事情對她傷害很大。」

法院指出，1996年9月，原審被告人田永明強姦趙某某的惡行敗露後，又持刀報復趙某某，被判處刑罰。

2002年7月15日刑滿釋放後，田永明伺機再次報復趙某某。2002年11月13日20時許，田永明持刀闖入趙某某家中，趙某某驚覺後逃出家門，田永明持刀追攆。村民劉銘富（被害人，歿年37歲）見狀上前阻攔田永明，田永明即連續捅刺劉銘富致其死亡。隨後，田永明追上趙某某連刺數刀致趙某某輕傷。田永明作案後長期潛逃，2022年2月24日被抓獲歸案。

田永明潛逃20年在長沙被捕。（紫牛新聞）

玉溪市中級人民法院。（紫牛新聞）

2022年11月，玉溪市中級人民法院一審以故意殺人罪判處田永明死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身。田永明上訴後，雲南省高級人民法院於2025年10月26日作出「駁回上訴，維持原判」的終審裁定。

玉溪市中級人民法院。（紫牛新聞）

雲南省高級人民法院再審認為，原審被告人田永明置國家法律、社會倫理於不顧，刑滿釋放後仍不思悔改，再次行凶殺人，致一人死亡、一人輕傷。其主觀惡性極深，犯罪情節特別惡劣，人身危險性和社會危害性極大，罪行極其嚴重，且是累犯，應當從重處罰。原判認定事實清楚，定罪準確，但適用法律錯誤，量刑明顯不當，應予糾正，遂作出上述判決。

值得關注的是，被害人劉銘富因拯救田永明大嫂趙某而遇害，他的兒子劉先生透露，20多年前案發後，趙女僅給了他們家兩個罐頭和三包糖作為感謝，此後多年來再無任何聯繫，父親死後他們家的頓失經濟來源，母親患癌過世後，他們三個兒子只能被迫輟學打工維生。

劉先生表示，他希望能跟趙女求償130萬元（人民幣，下同），他說道，「趙某作為我父親付出生命代價保護的受益人，她的態度讓我感到寒心，我已於兇手歸案同年對她提起民事訴訟，要求其進行補償，等到再審塵埃落定後會推進相關流程。」

劉銘富見義勇為救助路邊女子反被刺死。（紫牛新聞）

劉先生回憶，當年案發時他作為家中長子年僅17歲，兩個弟弟分別只有12歲和9歲，「父親的突然離世對我們家產生了巨大的影響，家裡的頂樑柱轟然倒下，還產生幾萬元的負債。這件事也改變了我們三兄弟的人生軌跡，在這件事發生後，我們三人都輟學了，與母親相依為命共同支撐起這個家。」

劉先生稱，雖然當年案發後父親受到當地縣、市、省三級見義勇為表彰，但在父親離世後沒過幾年，母親也因癌症離世，只剩他們三兄弟，他作為大哥，承擔起了照顧兩個弟弟的責任。

官方發布給劉銘富的榮譽證書。（紫牛新聞）

「所以過去了這麼多年，在田永明歸案後的同年，我們對趙某提起了民事訴訟。我們也不需要她對我們感恩戴德，只想在法律規定的範疇內為父親討一個公道。等到再審塵埃落定後，法院會繼續推進民事案件的相關流程。」