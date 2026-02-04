河南老君山｢錦衣衛｣孭女遊客上山兼按摩火爆　壯男月入達5萬│有片

繼山東泰山陪爬服務出現後，近日，河南洛陽老君山景區推出「護法天團」陪爬項目，深受廣大遊客歡迎。幾名青年壯男裝扮成「錦衣衛」，為付費「公主」護駕上山。老君山某陪爬店長表示，團隊有人能月入5萬（人民幣，下同），門店爆單時，一早上下單了近14萬，預約已經排到五一假期。



+ 3

洛陽老君山「錦衣衛」陪爬 網民：太帥了

洛陽老君山「錦衣衛」。（YouTube）

洛陽老君山「錦衣衛」。（YouTube）

《大象新聞》報道， 近日，在河南洛陽老君山景區，幾位年輕小伙子陪客人行山、拍照、講解、拎行李等項目深受廣大遊客歡迎。2025年12月，景區推出「老君山護法天團」陪爬項目，由幾名青年壯男穿上明朝錦衣衛服飾，護送遊客上山。享受過該服務的遊客透露，一名陪爬錦衣衛的價格為399元，不少網民在評論區留言：「太帥了」「有事去洛陽一趟」。

陪爬服務火爆 有店單日收入十幾萬預約到五一

河南洛陽老君山。（小紅書@老君山）

河南洛陽老君山。（小紅書@老君山）

當地知情人稱，這些年輕小伙體力好，顏值佳，會提供情緒價值，主要是為想要上山又不想行山的遊客提供服務的。不少遊客在社交平台發佈自己享受的「陪爬」待遇：背包、遞水、按摩等，累的時候還可以被扛在肩上上山，不費力氣。

陪爬服務於2024年「陪爬泰山」帖子的出現開始流行，根據所選線路，收費標準也不一樣，一次200元至600元不等。老君山某陪爬店葛店長表示：「陪爬其實就是靠體力賺錢，只要體力好肯吃苦，就能憑雙手賺到比上班高很多的工資。」他介紹稱，團隊裏最能幹的一個小伙，一個月賺四五萬元。某天早上店裏爆單，一早上下單下了將近14萬，目前店內的預約已經排到五一。