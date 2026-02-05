哈利波特馬年魔法　「跩哥馬份」變新春吉祥物　演員本人IG曬揮春

隨著馬年春節臨近，《哈利波特Harry Potter》中的角色「跩哥·馬份」（Draco Malfoy）竟在內地社交平台突然翻紅，意外成為今年農曆新年的「吉祥物」。不僅在內地網絡成為熱話，更被BBC報道，連扮演者本人Tom Felton也發IG認證。



馬份扮演者湯姆·費爾頓（Tom Felton）在IG限時動態轉發中國熱梗。（IG@t22felton）

英國廣播公司BBC發佈報道。（BBC）

《哈利波特》裏那位淺金色頭髮的「蛇院」小反派跩哥·馬份（Draco Malfoy），普通話譯名「馬爾福」，被部份網民拆分成「馬」和「福」，變成「帶來好運的馬」，寓意「馬年爾等有福」，印在揮春、貼紙上，還有網民將馬份全家和福字合在一起做成新年壁紙。網民調侃：蛇年無人在意，卻在馬年變成了吉祥物。

這個「諧音梗」一出，就在社交媒體上掀起熱話，電商平台也出現了各種各樣的「馬爾福春節周邊」：揮春、貼紙、冰箱貼……網民紛紛曬出自己貼在家門口或工位的馬份吉祥周邊。隨後，海外社交平台IG、X上也有不少網民分享這個熱梗。

外國網民在IG分享「馬份揮春」。（IG）

2月3日，馬份的飾演者、英國演員湯姆·費爾頓（Tom Felton）在IG限時動態轉發了一張網圖，顯示河南商丘一商場的巨型屏幕上正播放「馬爾福春聯」。商場隨即轉發並回覆「感謝認領，Happy Chinese New Year」。此舉引網民笑稱：「本人玩梗程度好笑10000%」。

商場感謝馬份發IG限動。（小紅書@商丘正弘匯）

2月4日，英國廣播公司（BBC）亦報道此事稱，「跩哥·馬份」意外成為中國農曆新年吉祥物，以其被視為有吉祥含義的中文譯名，被許多中國年輕人裝飾在大門上，甚至還有他的揮春在網絡上出售。

BBC News中文在社交平台X發佈報道。（X@bbcchinese）

電商平台出售馬份相關吉祥周邊。（淘寶）

網民製作的「馬份卷福」揮春圖。（小紅書@WildestDream）

網民製作的馬份全家「福」。（小紅書@雜燴飯大王）

網民製作的「五伏臨門」。（小紅書）

據了解，《哈利波特》的作者J.K.羅琳起名時，「Malfoy」一名來源於法語「mal foi」（mauvaise foi），意為「惡意」「不好的信仰」。但在中國，「馬爾福」的譯名卻被賦予「有福」的含義，成為2026農曆春節內地社交平台的第一個「熱梗」。

除了「馬份」外，《哈利波特》反派角色「佛地魔（Voldemort、伏地魔）」、被內地觀眾稱為「卷福」的英國演員本尼迪克特·康伯巴奇（Benedict Cumberbatch）也因名稱中有「福」的發音，成為了內地網民的吉祥物。