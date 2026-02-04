立春節氣開始已進入馬年！不是大年初一 計錯生肖恐影響一生運勢
農曆年份與自己的生肖屬性相關，但因農曆、新曆計算方式不同，有些人可能會誤判自己的生肖。台灣民俗專家楊登嵙分享，舊生肖年要到「立春」節氣才結束，若搞錯恐影響八字和一生運勢。
民俗專家楊登嵙表示，以2026年舉例，在新曆2月4日凌晨4時3分進入立春節氣後，乙巳蛇年才算正式結束。立春開始代表進入新的一年、春天到來，意即進入丙午馬年。
楊登嵙說明，生肖交接是以立春為基準點，但因2025乙巳年有閏月，除夕、過年來的晚，如果孩子出生在新曆2026年2月4日凌晨4時3分（農曆12月17日）之前，為「蛇寶寶」，這時間之後為「馬寶寶」，而不是看農曆大年初一。
楊登嵙提醒，新曆1月至2月出生的族群，不妨翻翻萬年曆或農民曆，看看當年立春節氣的時間，確認自己的生肖屬性，由於生肖命格將影響磁場，不同生肖在取名、買房、幸運方位等都有差別，算八字更需要正確的生日時間，早點檢查才不會影響運勢。
