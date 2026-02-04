馬年節氣｜立春的｢立｣是甚麼意思？有哪三｢候｣？與春節有何不同？

立春是二十四節氣之首，是以太陽在黃道的運行位置為判定標準的自然節氣，也是農事活動的重要時間節點，今年2月4日是立春節氣。



《月令七十二候集解》記載：「立，建始也」，「立」即「開始」之意。那麼，立春的「立」，意味著怎樣的開始？

相關圖輯：初六立春開工「四大生肖」須躲太歲 利市放一位置放大全年財運

+ 8

立春是春季的第一個節氣，也是二十四節氣之首。立春是以太陽在黃道的運行位置為判定標準的自然節氣，日期大約在公曆2月3日至5日之間。太陽在天球上的周年視運動軌跡叫黃道，太陽沿黃道運行一周共360度，每「走過」15度，即迎來一個新節氣。當太陽運行至黃經315度時，對應的節氣就是立春。

立春有三候：一候東風解凍，二候蟄蟲始振，三候魚陟負冰。立春時節，東風和煦，蟄蟲甦醒，冰雪消融，立春意味著草木萌發、萬象更新，是大自然生機勃勃的象徵。

一年之計在於春。自古以來，立春就是農事活動的重要時間節點，預示著春耕的忙碌快要開始，因此古人相當重視立春，還有「鞭打春牛」等習俗。當然，立春只是「向暖」，並不意味著達到氣象學上的入春標準，各地農事活動還需應時而動、因地制宜。

春節將近，也許有人會有疑問，春節與立春都有「開始」和「迎春」之意，它們有何不同？

立春是季節意義上的開始，而春節則是農曆紀年裏一年的開始，農曆春節在立春前或立春後均有可能。由於我國農曆紀年採用「十九年七閏」的法則，即每隔2年到3年，就增加1個月，即「閏月」，於是，一個農曆年中可能包含兩個立春，或者有完全遇不上立春的情況。

立春，承載著中國人對自然與生命節律的洞察與思考，更是播撒希望、奔赴新程的美好開端。

延伸閱讀：立春開運5大吉時＋8大禁忌 4大生肖要躲春！忌剪髪、染髪、探病