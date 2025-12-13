一周至少三杯奶茶！深圳20歲女手脚詭異扭動不受控　確診糖尿病

喜歡喝奶茶的朋友注意了！深圳一名20歲女子小文（化名）每周至少喝3杯奶茶，沒想到竟然喝出問題，近日她身體出現詭異的「手舞足蹈」症狀且體重急速下降，就醫檢查後，確診患上極為罕見的糖尿病併發症「非酮症偏身舞蹈病」。



醫生稱，小文並無糖尿病家族遺傳史，病情與長期不健康的生活習慣密切相關。小文目前已住院接受治療，截至12月9日，身體症狀已有所緩解。



+ 1

廣東廣播電視台報道，小文近期身體出現四肢不自主擺動的症狀，尤其在夜間情況更加明顯，同時體重以一天降一斤的速度下降。於是她前往醫院求診，沒想到檢查結果令醫生非常驚訝，她的糖化血紅素高達17.7％（正常值低於5.7％），遠超正常值三倍之多，空腹血糖值也飆升至11.7mmol/l（正常3.9至6.1mmol/L），最終確診為「糖尿病非酮症偏身舞蹈症」。

醫生問診後發現，小文的生活習慣非常不健康，長期每天只吃一頓飯，同時還把奶茶當成水來喝，每周至少喝三杯以上，還有長期熬夜到淩晨才睡以及缺乏運動。

同時醫生也解釋，小文這個狀況，奶茶的高糖量是「主兇」。長期高糖飲食會迫使胰臟的β細胞超負荷運作，進而引發胰島素抗性。而攝取過度糖份也會轉為內臟脂肪，導致身體發炎，讓代謝變混亂，部分奶茶使用的植脂末（奶精）更含有反式脂肪酸，長期食用恐增加血管硬化風險。