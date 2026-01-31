200多元購買黃金手機貼漲至624元　網民笑言：早知多囤幾片

近日，隨著國際金價劇烈波動，國內黃金飾品價格也跟隨起伏，不少網民發現自己幾年前購買的「黃金手機貼」已大幅「回本」，甚至增值近3倍，引發網民熱議與曬單熱潮。



有網民在社交平台曬出2019年購買的周生生0.2g招財貓黃金手機貼，當時售價僅223元（人民幣．下同）。1月31日，《極目新聞》記者查詢周生生線上旗艦店發現，同款產品售價已漲至624元，價格飆升至原先近3倍。另一位網民分享2020年購買的0.2g潮宏基哆啦A夢金幣御守，目前該款產品價格達408元。此外，有人花408元買的周生生哈利波特金片，如今售價已飆升至880元。網友紛紛感慨：「早知道多囤幾片了！」「黃金手機貼回本了，躺贏！」

周生生0.2g招財貓黃金手機貼售價已漲至624元。（極目新聞）

據《北青報》2025年2月報道，淘寶平台足金手機貼累計銷量已超20萬片，主要消費群體為25—30歲年輕女性。她們不僅自用，還常將其作為生日、節日禮物或壓歲錢，送給親友。這些小巧精緻的黃金貼片（克重多在0.1—0.2g之間），結合可愛IP設計（如招財貓、哈利波特、周同學等）和吉祥寓意（如「公主請發財」「好柿發生」），深受年輕人喜愛，主打「情緒價值」而非純投資。

然而，金價近期大幅回落。《大象新聞》報道顯示，國內金價一夜之間下跌140元/克，兩天累計跌165元/克。以周生生為例：1月29日足金報價1708元/克，30日上午降至1662元/克，隨後短暫回升至1683元/克，31日進一步跌至1543元/克。其他品牌如周大福、老鳳祥等也同步大幅回调，一夜之間每克跌幅上百元。

面對金價波動，黃金手機貼價格是否會跟隨下調？《極目新聞》記者咨詢多家線上購物平台客服，工作人員回覆：集團會根據黃金市場變化不定期調整商品售價，目前尚未收到調價通知，頁面顯示價格即為當前售價。