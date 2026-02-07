中東客上海狂買　7人托運40個行李箱逾250公斤行李　超重費驚人

近日，上海浦東國際機場7名來自中東的外國遊客在辦理登機時，身後堆放著40多個托運行李箱，總重量超過250公斤。



《上觀新聞》報道指，這批遊客在上海旅遊期間大肆採買，戰利品塞滿服裝、電子產品和迪士尼周邊，離境時即便提前購買行李額度，仍需支付7000多元（人民幣，下同）的高額超重費用，相關畫面在機場格外醒目。



上海浦東國際機場。（浦東香格里拉）

上海國旅高端公商務接待負責人沈捷介紹，「客人抵滬時帶了20多個空箱子，離滬時行李件數翻了一倍，我還受託幫他們網購了8個26寸行李箱。」

據了解，該旅遊團由5名成人與2名兒童組成，來自阿聯酋迪拜與卡塔爾多哈。近日一行人搭乘卡塔爾航空商務艙抵達上海，入住浦東香格里拉酒店，行程期間未配備專職導遊，僅包車出行。

報道稱，旅行團成員英語流利，其中一名女性成員負責整體溝通與安排。抵上海時，他們自帶20多個空行李箱，作為此次「購物之旅」的準備。

上海浦東機場。（影片截圖）

《上觀新聞》報道指，上海停留的10天內，該中東家族幾乎每天開啟「買買買」模式。在淮海路UNIQLO旗艦店，他們一次性購買大量服裝；在久光百貨，則對中國設計師品牌表現出濃厚興趣，反而對國際奢侈品牌態度相對冷靜。

負責接待這個中東團業者表示，這批客人選購時更看重材質與設計感，對羊絨製品與特色服裝尤為青睞，期間也前往七浦路市場精挑細選。

上海迪士尼樂園購買大量玩偶和周邊 網購大行李箱

該團一度轉往韓國首爾繼續購物與體驗美容服務，回到上海後入住迪士尼度假區，前後在迪士尼樂園遊玩4天，採購大量玩偶、紀念品等周邊商品。由於原有行李箱數量不足，團隊還臨時在電商平台購置多個大尺寸行李箱，並在商場直接購買高價行李箱寄送酒店，最終托運與手提行李合計超過40件。

業內人士分析，隨著中國免簽持續擴容，上海入境旅遊市場正迎來結構性升級。客源國更趨多元化、消費行為更務實、行程安排更碎片化，這對旅遊企業的產品設計、服務能力提出了全新要求。如何抓住入境遊「買買買」熱潮背後的機遇，仍有待行業進一步探索和深化。