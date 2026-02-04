國共智庫論壇後　大陸宣布將恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊

據大陸文化和旅遊部官網2月4日消息，為進一步促進兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化，回應台灣民眾和旅遊業界熱切期盼，增進兩岸同胞利益福祉，大陸方面將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。



據文旅部官網消息，大陸方面將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。（中華人民共和國文化和旅遊部官網）

《新華社》此前報道，「國共兩黨智庫論壇」於2月3日在北京舉行。論壇以「兩岸交流合作前瞻」為主題，國共兩黨智庫人員及兩岸旅遊、工業、科技、醫療、環保等界別代表人士、專家學者100餘人出席。

國台辦主任宋濤。（央視頻）

國務院台辦發言人陳斌華4日回應近期將恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊時表示，大陸方面始終秉持「兩岸一家親」理念，一貫支持推動兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化，為台灣同胞謀利造福。文化和旅遊部宣布將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊，是順應兩岸同胞熱切期盼加強交流往來的切實舉措，回應了台灣社會要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意，我們對此積極支持，樂見其成。

陳斌華表示，希望民進黨當局正視島內主流民意和業界呼聲，解除對兩岸人員往來和各領域交流合作的阻撓禁限，儘早恢復大陸居民赴台旅遊。