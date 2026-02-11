2026馬年揮春不能有馬？貼錯運勢「倒著走」　一文講清3禁忌3法則

迎接2026丙午馬年，家家戶戶正準備貼春聯（揮春）討吉利，但台灣命理專家詹惟中示警，今年貼春聯暗藏玄機，若貼錯恐讓運勢「倒著走」。他特別點出今年有一項與生肖有關的重大禁忌，絕對不能觸犯，否則將「沖撞值神」導致好事多磨；此外，他更公開了貼春聯的三大黃金法則與必選的「關鍵圖案」，想要引財運入室的民眾千萬不能馬虎。



詹惟中指出，今年適逢丙午年，也就是俗稱的「午馬當值」。在挑選春聯時，絕對不能出現「馬」字或馬的圖案。這在命理上稱為「值神在位不可沖撞」，若是不小心犯了忌諱，恐怕會導致整年好事多磨，不得不慎。

此外，關於貼春聯有三大禁忌。首先，詹惟中強調「上下聯不可搞混」，面對大門時，右邊應貼上聯，左邊則是貼下聯。從玄學角度來看，一旦貼反了，等同於逆轉運勢，原本要進門的好氣場反而變成出門，因此務必分清楚左右，以免壞了整年運勢。

其次，針對常見的「福」字貼法，詹惟中也提出明確規範。大門外的「福」字千萬不可以倒貼，必須「正貼」才能代表開門迎福；若倒貼反而會將福氣硬生生擋在門外。至於門內的福字則可以倒貼，象徵「迎福到」，內外貼法大不同，切記不要搞錯。

第三個禁忌是「詞不達意亂選聯」，因為春聯象徵新年運勢預告，貼不好是鬧笑話又敗運、尷尬又漏氣，詹惟中建議要選貼合自家情況的春聯最佳。

至於選春聯的三大法則，詹惟中首推「單數聯」，其中又以「七字聯」為優先。他解釋，「七」有「破舊立新、運轉乾坤」的寓意，特別適合去年運勢不順的人。其次，內容應挑選直白且符合時代的吉祥話，如「風調雨順年豐年，國泰民安福滿堂」，接地氣才能真正接福氣。

最後，詹惟中透露了2026年的獨家開運祕訣，直指今年是「鳳凰騰飛之年」。他建議民眾選用帶有「鳳凰圖案」的春聯，因為「鳳凰不落無寶之地」，此舉能提前引貴氣入室，為新的一年攢足福運根基，只要照著這些法則做，便能迎接滿滿福氣。

