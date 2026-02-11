28歲男公司年會醉酒後心臟驟停亡　家屬質疑勸酒且送醫不及時

近日，甘肅楊女士向媒體求助稱，其28歲弟弟在江蘇蘇州一家半導體企業（經第三方勞務派遣）工作，1月24日晚參加公司年會期間飲酒過量，次日不幸死亡。家屬質疑公司未及時勸阻飲酒及送醫延誤，希望公司承擔部分賠償責任。



楊女士向媒體求助。（大風新聞）

楊女士弟弟今年28歲，體檢顯示身體各項指標正常。年會當晚，他喝了不少酒，醉酒至不省人事，公司安排幾名同事將其送回宿舍。次日清晨，舍友發現情況異常，立即送醫搶救，但最終無效。公安部門調查確認，死因為心臟驟停，排除他殺。

家屬從甘肅趕赴蘇州，調取閉路電視畫面後認為，公司在員工醉酒後僅送回宿舍，之後未持續關注或及時送醫，存在安全保障義務缺失；同時，年會現場未有效勸阻過量飲酒。

公司宿舍。（大風新聞）

醫院病歷。（大風新聞）

公司法務負責人回應稱，宴席上並無勸酒行為，發現該員工醉酒後已安排同事送回宿舍，盡到合理照顧義務。事發後，公司主動與家屬協商，願意承擔部分人道主義補償。截至記者發稿，雙方已就賠償金額達成一致。

江蘇致邦律師事務所夏磊律師提醒，歲末年初企業年會聚餐頻繁，若公司提供酒水，則負有注意、警示義務，包括防範勸酒、鬧酒及過量飲酒；員工醉酒後，企業應履行照顧與救助責任。若未盡到組織者安全保障義務，可能需承擔相應過錯責任。

對員工而言，作為完全民事行為能力人，應理性飲酒，充分認知自身酒量與風險，堅持適量原則，不勸酒、不鬧酒、不酗酒，對自身安全負責。