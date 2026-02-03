車Cam｜內蒙私家車高速撞電線桿解體司機亡　警排除酒駕原因待查

2月2日，內蒙古鄂爾多斯有汽車高速撞電線桿後解體，司機經搶救無效死亡，警方已排除酒駕嫌疑。



事發於2月2日上午10時許。影片顯示，一輛白色私家車高速撞上電線桿，電線桿應聲倒下，車身被撞後解體，汽車零件散落一地。事發後，多車受波及均有不同程度損毀。

肇事私家車。（影片截圖）

《新京報》報道，紡織街道辦事處稱，事發後正配合相關部門處置此事。東勝區應急局消息，交警部門正在處置。鄂爾多斯120急救中心稱，事發後有救護車前往處置，現場有人員死亡。

私家車高速撞電線桿後解體。（影片截圖）

2月3日，鄂爾多斯市公安局交通管理支隊通報，2月2日上午10時17分許，鄂爾多斯市東勝區發生交通意外，60歲女司機雷某某駕駛白色私家車時，失控撞至道路東側路燈桿及樹木上，雷某某經搶救無效死亡，無其他人員傷亡。經檢驗鑑定，雷某某排除酒駕嫌疑。目前，事故正在進一步調查處理中。