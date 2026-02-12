內地科技公司福利爆燈：入職1個月獲1克黃金　優秀員工享南極之旅

近日，科技公司「追覓科技」（Dreame）員工福利再度在網絡走紅。2月10日，一名網民在社交平台分享入職體驗稱，其於2025年12月22日入職，僅一個多月，就參與公司萬人演唱會年會、收到1克定制黃金、品牌羽絨服及全套年貨禮包。更驚喜的是，即便僅入職9天，也按實際天數發放年終獎。該帖迅速引爆熱議，網友驚呼「神仙公司」，不少追覓員工跟進曬出收到的黃金。



網民在社交平台分享入職體驗稱，其於2025年12月22日入職，僅一個多月，就參與公司萬人演唱會年會、收到1克定制黃金、品牌羽絨服及全套年貨禮包。（極目新聞）

2月11日，該網民接受《極目新聞》採訪時確認，公司福利確實豐富，自己也確實領到年終獎。當天，另一位自稱追覓員工家屬的網民發帖詳列配偶享有的福利：為員工及家屬購買保險、提供夜宵、重要節日發放節禮、組織觀看演唱會等，今年春節更為每位員工準備1克定制黃金（刻有姓名及入職日期）。

追覓科技創始人兼CEO俞浩隨即轉發該帖回應：「不玩虛的！不管是家屬保險還是日常福利待遇，實實在在給到！讓家屬安心，也讓大家都能安心追夢！」前一天，他還發文稱：「你，比黃金更珍貴。一家公司最寶貴的資產，是人，是每一個崗位上閃閃發光的你！」配圖為刻有追覓名稱的黃金。

追覓科技創始人兼CEO俞浩轉發該帖回應。（極目新聞）

俞浩微博名稱已改為「俞浩-愛發黃金」，自1月17日起多次發起抽獎送1克黃金活動，並有春節大禮包抽獎。1月25日，他宣布獎勵10名優秀員工赴南極旅遊；1月26日，公司官方宣布與央視合作，在蘇州奧體中心舉辦萬人演唱會年會「敢夢敢為·追覓之夜」，邀請韓紅、張信哲、李克勤、陳慧琳、蕭敬騰等明星助陣。

該家屬回覆記者時表示，沒想到俞浩會轉發自己的帖子，所發內容均為真實感受。「我只是說了我感受到的和收到的。」她提到，丈夫入職一年來，老闆不定期發紅包與獎金，春節大禮包包括金華火腿、零食、雞蛋等，今年特別贈送的1克定制黃金「超級用心」。

公司春節大禮包。（極目新聞）

追覓科技創立於2017年12月18日，是一家以高速數字馬達、智能算法、運動控制技術為核心的全球高端科技品牌，產品涵蓋智能清潔家電、大家電、戶外智能設備、智能廚電、個人護理及智能汽車等多領域。公司近年大力投入員工福利，包括全員1克黃金（總價值約2600萬元）、家庭健康保障計劃（重疾險覆蓋員工及直系親屬）、南極之旅等，旨在讓員工「安心追夢」，也成為業界「寵員工」典範。