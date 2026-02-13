瀕危美人魚再現？湛江海灘發現疑似儒艮屍體：長1.5米，頭部腐爛

2月12日，有觀鳥愛好者在廣東湛江吳川一海灘發現疑似儒艮的動物屍體，發現者透露，屍體長度超過1.5米，尾部埋在沙中，頭部腐爛嚴重。據了解，儒艮有「美人魚」之稱，是國家一級保護動物，2022年被宣布在中國大陸沿海「功能性滅絕」。



《新京報》報道，從吳川市農業農村局獲悉，目前高度懷疑是儒艮屍體，有工作人員在海灘現場看守，將移送至冰庫等待中國科學院深海科學與工程研究所接收。

記者從吳川市農業農村局獲悉，目前高度懷疑是儒艮屍體，有工作人員在海灘現場看守，將移送至冰庫等待中國科學院深海科學與工程研究所接收。

公開資料顯示，1950年代儒艮最早在北部灣被發現，此後一直在海南島、廣西海域有發現、捕獲的紀錄。1988年儒艮被列為國家一級重點保護動物，但自2004年以後幾乎就沒有發現。2008年，人們在海南文昌東郊發現一具儒艮的屍體，這也是牠最後一次出現在中國沿海地區，此後則再無踪跡，被指已經「功能性滅絕」。

「功能性滅絕」（Functional extinction/ Functionally extinct），指的是該物種在自然條件下，其種群數量已少到難以維持繁衍，就算可能存在少數個體，但無法通過繁殖擴大族群，最終有很大機率是走向完全的絕。

儒艮壽命約為73年，牠會把半個身子露在水面上，抱著儒艮幼仔進行哺乳，因此部分科學家認為儒艮是美人魚的原型。(Getty)

儒艮是一種海洋草食性哺乳動物，曾廣泛分布在印度洋、太平洋的熱帶及亞熱帶沿岸和島嶼水域，中國境內則主要生活在華南地區的熱帶淺海之中。但目前主要集中在澳洲，其他地區的儒艮數量已急劇下降。

儒艮性情溫和，外觀與海牛相似卻一條類似鯨魚的尾巴，牠長度可達約3米，重量在300－500千克左右，因需要定期浮出水面呼吸，還被人們認為可能是古代美人魚和海妖傳說的靈感來源。