寧波屋苑保安豪車出入　謊稱有「特價房源」騙購房款上千萬被刑拘

近日，浙江寧波奉化區甬山陽光府社區多名業主報警求助，稱被一名自稱項目負責人的戴姓男子以「內部員工價」誘騙，轉帳購買所謂特價房源，結果對方收錢後失聯，涉案金額累計上千萬元。目前，戴某已被警方刑事拘留，案件正在進一步調查。



網民投訴：轉60萬買「特價房」 對方突然失聯

甬山陽光府位於奉化區江口街道，2023年6月交付。2月10日，網民「174491」在寧波民生e點通群眾留言板發帖求助稱，今年1月底，他聽戴某稱甬山陽光府有「特價房源」，只要60萬元（人民幣．下同）就能買到100多平方米房子，走內部管道全款轉帳後即可網簽。劉先生信以為真，全額轉帳後，2月8日起戴某手機關機、微信失聯，才意識到上當。

劉先生是甬山陽光府首批業主，早年買了沿街商鋪開店，生意穩定。他告訴媒體，戴某自項目開工就在社區工作，已有5年多，對外自稱「項目總負責人」，每天開豪車上下班，出手闊綽、談吐不俗，許多業主對他頗有信任，「聽他說有特價房源，我沒多想就轉了錢，沒想到是個陷阱」。

另一位業主邱女士遭遇更早。2023年3月，她通過戴某「購買」一套樣板房，總價110多萬元，先付15萬元訂金及21萬餘元首期。戴某以各種理由拖延辦證，先說房子沒賣完、樣板房需繼續使用會付租金；後又稱未通燃氣不能辦證，讓她先住但別弄亂房間。2025年7月邱女士入住後多次催促，至今房產證仍無下文。她出示的《甬山陽光府定購單》上有單號、房號，並蓋有寧波市佑恒房地產開發有限公司銷售部公章。

邱女士的《甬山陽光府定購單》。（極目新聞）

邱女士支付的訂金。（極目新聞）

劉先生透露，據他所知，已有十多人向戴某購買「特價房源」，被騙金額累計上千萬元。受害業主已建維權群，盼相關部門介入挽損。

發展商回應：戴某僅為保安 無銷售資格

甬山陽光府開發商寧波市佑恒房地產開發有限公司（恒厚地產）向媒體表示，戴某2021年入職，僅為社區保安，從未擔任項目負責人，也無任何房屋銷售許可權。公司已全力配合警方調查，初步發現戴某存在大量借款、虛構身份、私刻公章等問題。

據了解，戴某「銷售」的多為別墅、洋房，市場價每套逾300萬元，而他開出的「員工價」僅約三分之一。

江口派出所證實，警方已對該案立案偵查，戴某因涉嫌詐騙罪被刑事拘留，案件正在進一步辦理中。

浙江高帆律師事務所王佳麗律師分析，《刑法》第266條規定，詐騙罪是以非法佔有為目的，用虛構事實或隱瞞真相的方法騙取數額較大公私財物的行為。戴某虛構「內部員工價」「轉款即網簽」，隱瞞自己無銷售權限及無實際可售房屋的事實，誘騙業主轉款後失聯，無任何履行意願，符合詐騙罪構成要件。單戶詐騙60萬元已達「數額特別巨大」標準，依法應承擔刑事責任，並需退賠全部贓款。

王律師建議受害人及時向公安機關報案，提供轉帳記錄、聊天截圖、定購單等證據； 查詢戴某與開發商的真實關聯關係；根據案件進展，適時提起民事訴訟，通過合法途徑追償損失。