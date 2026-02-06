札幌中國籍夫妻偽造租約　呃日本政府334萬日圓房租補貼被捕

近日，一對在札幌市經營貿易公司的中國籍夫妻，涉嫌於新冠疫情期間利用偽造的租賃契約，向日本政府詐領高 334萬日圓（約16萬6千港幣）的「房租支援給付金」。當地警方經調查後，於近日正式將兩人拘捕。



根據《札幌電視台》（STV）報道，被捕的兩名嫌疑人分別是54歲的「和楊德信」貿易公司社長曹雪峰，以及其 53 歲的妻子楊春風。該公司主要研發及銷售利用北海道特產「蝦夷鹿」的油脂與皮革製成的洗髮精、沐浴乳等飯店備品。

疫情期間，日本政府曾推出的「房租支援給付金」，旨在幫助因疫情導致營業額大跌的商家支付租金。值得注意的是，該補助的申請門檻設有嚴格時限要求，必須證明在2020年3 月31日當天，該租賃契約確實存在且有效。

札幌警方的調查發現，二人分別以札幌市北區的倉庫及小樽市內的店面提出「房租支援給付金」申請。然而，調查顯示這些物業在3月31日時，有的契約早已終止，有的甚至根本還未簽約。兩人涉嫌透過偽造文件，向政府謊稱當時存在有效的租賃關係，從而非法領取補貼334萬日圓。

「和楊德信」貿易公司社長曹雪峰。《札幌電視台》（STV）

警方表示，基於偵查需要，暫不透露兩人是否承認嫌疑及供述內容。目前警方正謹慎調查犯案動機及是否涉及其他罪行。