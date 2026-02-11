廣西潿洲島網紅鯨魚刀疤哥遭漁船撞傷　官方：將對船主依法處理

近日，在廣西潿洲島海域，有網民航拍發現，一艘漁船直接從一頭布氏鯨身上開過，造成出水換氣的鯨魚背部受傷。2月10日上午，潿洲島農業農村局回覆羊城晚報記者表示，已有相關部門對接處理。



布氏鯨是國家一級保護野生動物，堪稱海洋中的「大熊貓」。這頭鯨魚是潿洲島辨識度最高的布氏鯨，因其背鰭前方有螺旋槳留下的舊傷，被稱為「刀疤哥」，經常會出現在觀鯨船附近。

2月10日深夜，廣西北海市潿洲島旅遊區管委會發布情況通報稱，涉事船舶駕駛艙位於船的後部，行駛過程中船頭翹起，當船主發現布氏鯨時，已距離不足10米，來不及避讓和制動，導致發生碰撞。

通報稱，管委會將深入調查，根據相關法律法規對涉事船主進行處理。同時，將視情採取保護和救治措施，確保布氏鯨早日康復。

通報原文如下——

關於潿洲島海域一頭布氏鯨遭漁船撞擊致背部受傷的情況通報



2月9日，有網絡視頻反映在潿洲島海域一頭布氏鯨被漁船撞擊致背部受傷。對此，我委高度重視，立即組織核查。當晚，綜合執法部門找到了涉事船主並對其進行傳訊。經初步調查，涉事船舶監管號為潿洲0008號，船主出海前已向相關管理部門履行報備手續。該船主於2月7日早上6時駕船從潿洲島南灣港出發，前往距離潿洲島約3海里海域放網捕蝦作業，當天下午3點半返航，行駛距離岸邊約1海里處，與該頭布氏鯨發生碰撞。由於該船舶駕駛艙位於船的後部，行駛過程中船頭翹起，當船主發現布氏鯨時，已距離不足10米，來不及避讓和制動，導致船舶與布氏鯨發生碰撞。此海域距離岸邊較近，非布氏鯨經常出沒海域。我們將對此事件進行深入調查，並根據相關法律法規對涉事船主進行處理。



經長期在潿洲島觀測研究布氏鯨的南京師範大學科研團隊比對確認，受傷布氏鯨編號為WZ-056號，其背部偏右側有一道白色傷痕，長約50-60cm。專家表示，這種傷情一般不會對布氏鯨造成重大傷害。根據近兩天觀測，該頭布氏鯨仍在潿洲島海域正常活動。我們將和科研團隊一起跟蹤觀測該頭布氏鯨活動情況，視情採取相應措施進行保護和救治，確保布氏鯨早日康復。下一步，我們將會同科研團隊進一步科學精準劃定布氏鯨活動區域，規範旅遊觀鯨活動和漁民作業行為，嚴格監管執法，確保布氏鯨安全。



北海市潿洲島旅遊區管理委員會

2026年2月10日



