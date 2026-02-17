春晚合作名單出爐　覆蓋智能出行、AI機器人、白酒等領域

隨著2026年馬年春晚即將登場，官方公布的合作商家名單正式出爐。這份涵蓋23家企業的名單，徹底顛覆了過去以快消品、白酒為主導的傳統格局。若要用一個詞總結本屆春晚的商業生態，那便是「智能」。相比往年，今年機器人與AI領域的合作夥伴大幅增加，宇樹科技、火山引擎等「科技新貴」成為舞台主角之一。從幕後的算力支撐，到台前的人機共舞；從雲端AI互動，到出行智慧升級，科技力量以前所未有的強勢姿態占據C位，宣告一場「數智春晚」的正式開啟。



合作商家名單。（財聯社）

全棧AI技術築牢數字根基

據內媒報道，本屆春晚的「智能」底色，首先體現在全鏈路的AI技術支撐。火山引擎作為獨家AI雲合作夥伴，為晚會提供了從8K超高清零延遲直播、數億級互動算力調度，到節目創作中視覺特效生成的全流程技術底座。而在觀眾端，字節跳動旗下的豆包大模型化身「春晚最強搭子」，不僅能陪大家邊看邊聊、即時查詢節目單，還通過「豆包過年」活動送出機器人、智能汽車等科技大禮，讓搶紅包的同時，也讓觀眾親身體驗大模型帶來的沉浸式互動。

機器人軍團「組團首秀」最吸睛

最引人注目的，莫過於機器人領域的密集亮相。這是春晚史上機器人合作最密集、分工最細緻的一次。四家企業——宇樹科技、松延動力、魔法原子、銀河通用——共同構築了從人形到具身智能的全鏈條矩陣。

無論是負責高難度人機互動表演的人形機器人，還是展現自主決策能力的具身大模型機器人，它們不再是單純的舞台道具，而是作為真正的智能夥伴，與主持人實時對話、為演員保駕護航，將全球最前沿的機器人技術直觀呈現給億萬觀眾。

智能生活與智慧出行全面滲透

「智能」基因已滲透到生態場景的每個角落，智能家居方面，追覓科技以智能科技生態戰略合作夥伴身份，將智能清潔、智能家居產品融入春晚場景，勾勒未來居家生活圖景；智慧出行方面，尊界S800、魏牌高山、領克900等車型以「智慧出行旗艦」「新媒體指定用車」身份亮相，傳遞高端化、智能化的出行新理念。消費電子方面，MOVA等品牌聚焦便攜電子與穿戴設備，精準對接年輕一代的智能生活方式。

傳統品牌在「智能」浪潮中找到新定位

當然，傳統品牌並未缺席。五糧液、洋河、古井貢酒等老牌酒企依然堅守「和美好禮」「獨家報時」等經典場景，用溫情與儀式感守護年味。這種「科技+傳統」的混搭，形成奇妙的平衡——既擁抱數字化未來，又保留春節的文化底色。

值得一提的是，面向年輕人的潮玩（名創優品）和卡牌（卡遊，非上市）首次亮相春晚，這被市場解讀成「從物質消費到文化消費的結構性轉變」的標誌。

輿論認為，從AI雲到機器人，從智能家居到智慧出行，2026年春晚的合作名單，無疑是一張中國消費市場的「智能名片」。它預示著，「智能化」已不再是科幻概念，而是融入千家萬戶的日常常態。