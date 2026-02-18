遺失iPhone遭男子撿到兼送外甥女使用　女失主堅持尋找2年終追回

黑龍江大慶市一名女子兩年多前外出購物時不慎將其蘋果手機遺失，手機之後被一男子撿到，後者不但未報警，更刷機後送給外甥女使用。不過，失主堅持不懈，尋找2年，終在近期追回手機，可是重要資料已被刪。最終，她共獲得8500元（人民幣．下同）的賠償。



2023年10月1日，家住大慶市肇州縣永樂鎮的女孩小劉外出購物，因附近道路施工，只能步行回家。途中不慎將手機遺失，她沿原路反覆尋找數次仍一無所獲。手機內存有大量重要信息與資料，小劉心急如焚，當即報警求助。

報警後，小劉並未放棄。她通過手機官網查詢發現，丟失當時手機尚未被激活。因正處備考關鍵期，她只能暫時擱置此事。

女子遺失iPhone遭男子撿到兼送外甥女使用。（大象新聞）

直到2024年8月，小劉再次登錄官網查詢，驚訝發現手機已被激活，且出現插卡使用記錄。今年年初，她向手機生產商正式提交信息查詢申請。公司很快回覆：這部遺失手機已被刷機，目前在遼寧瀋陽被人使用，並提供了相關定位與使用線索。

小劉立即將情況反饋給肇州縣永樂派出所。副所長李鵬飛接報後迅速展開調查，經多方核實，確認目前在瀋陽使用的手機，正是小劉兩年前丟失的那一部。為幫助小劉追回手機，今年2月，李鵬飛專程趕赴瀋陽，找到手機現使用者。

經調查，真相水落石出：當年小劉手機遺失後，被附近修路工人大李（化名）撿到。大李不久後找人刷機清除原有信息，將手機轉送給瀋陽的外甥女使用。

在李鵬飛耐心協調下，雙方兼顧合理訴求，最終達成和解：大李及其外甥女家人向小劉支付8500元補償款，其中包括手機本身價值6000元、資料被刪除補償2000元，以及小劉尋找手機期間產生的費用500元。雙方簽署和解協議，手機事件就此圓滿解決。