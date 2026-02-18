內地年輕人流起「迴旋鏢」旅行　借轉機低成本暢遊兩地實現高CP值

近年來，內地年輕人中興起一種高CP值的「迴旋鏢」旅行新玩法：購買低價中轉聯程機票，利用數十小時的中轉停留時間「順路」深度遊玩一座城市，不僅省下大筆交通費，還能讓一個周末暢玩兩地。不少機場與航空公司更提供免費住宿，讓這套「窮遊美學」更具吸引力，社交平台上相關攻略與分享如雨後春筍般湧現。



綜合陸媒報道，「迴旋鏢機票」是指旅客購買「A—B—C」式聯程票，其中A（出發地）與C（目的地）地理位置相近，B（中轉城市）反而成為真正想去的旅遊地。利用兩段航班間的長時間中轉（常達30–60小時），旅客可在B城市吃美食、逛景點、買特產，實現「低成本多玩一城」。

攜程等平台數據顯示，2025年以來，「迴旋鏢」玩法在年輕族群中快速流行。熱門中轉城市包括北京、長沙、武漢、上海、揭陽、成都、青島、大連、鄂爾多斯等。典型案例包括：天津出發經成都中轉至北京，僅需人民幣600多元，利用30多小時中轉暢遊成都街頭，抵達北京後再搭火車回天津；無錫至常州經重慶中轉，票價691元，中轉37小時盡情玩重慶，元旦深夜飛回常州後順風車返回無錫；若直飛無錫往返重慶，總價則達1274元，省下近一半費用。

遊客在青島與海鷗互動。（微博）

部分航線票價甚至低至「白菜價」，遠低於直飛或單買往返票。報導指出，這得益於航空公司與旅遊平台的聯程產品定價規則，讓出發地與目的地相近卻「繞遠路」的組合變得超值。

更吸引人的是，不少城市機場（如武漢、重慶等地）與國航、東航、南航、深航、厦航、川航等六大航司為符合條件的中轉旅客提供限時免費住宿（通常一晚），大幅降低過夜成本，讓「迴旋鏢」玩法性價比再上一層樓。

民航專家林智傑分析，這種玩法合理運用了機票銷售規則，也為文旅消費注入新活力——原本需長假才能實現的跨城旅行，如今一個周末即可完成。不過，由於對時間安排、航班規則熟悉度要求較高，且若中轉延誤可能影響後續行程或需重新購票，退改簽條款也較嚴格，目前仍屬小眾玩法。