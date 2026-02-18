內地史上最長春節假｢探親+旅遊｣成新組合　機票價格跳水便過高鐵

馬年春節內地迎來「史上最長」假期，今日（18日）大年初二，假期進入第四天。由於今年除夕前一天便開始放假，不少人除夕過後立即由「走親戚模式」切換為「旅行模式」，開啟春節第二段飛行。多個旅遊平台數據顯示，初一至初三乘飛機出遊人群明顯增加，初一出發的機票預訂量甚至超過節前高峰，而不少熱門航線價格較節前已「腰斬」，部份機票比高鐵票更便宜，吸引旅客「抄底」出行。



深圳機場20日迎返城高峰。（深圳大事件）

據內媒報道，今年春節假期長達九天，放假時間早，促使旅遊人群更早出門。在「去哪兒」旅遊平台上，大年初一出發的機票預訂量甚至超過了節前高峰。往年大年初二是節中出行高峰，今年提前至初一，更有利於整個假期分散出行，「探親+旅遊」有望成為春節的新組合。

機票價格方面，不少網民感嘆今年春節機票太便宜。有人在社交媒體上曬出截圖，表示「機票買早了，血虧五百」，引來不少共鳴，有網民留言說「一家四口虧了4000元（人民幣，下同）」。然而，亦有人預判了機票降價，成功「抄底」低價票。

在北京上班的呂女士她選擇初一才出發前往廈門和泉州旅行，「不和春節假期前的旅遊大軍擠在一起，更從容一些，可以認真收拾一下行李，不用和出門的人流趕在一起，機票也相對便宜，可以『抄底』低價票出行。」

機票價格「腰斬」 部份航線便過高鐵

數據顯示，不少熱門航線價格較節前高峰已大幅回落。以北京到海口為例，2月14日假期前一天機票價格為1999元，而大年初一僅為792元。部份熱門航線機票價格甚至比火車票還便宜，北京至武漢最低機票價格為440元，而高鐵票價為515元。

2月18日，記者在出行軟件上搜索深圳至北京機票，最低價顯示為580元，部份機票低至1.6折；深圳至上海機票近日最低價為650元，而深圳北至上海虹橋動車票售價約638至705元。

在北京工作的蘇先生今年春節計劃前往泰國旅行，需經西安中轉，順便在西安遊玩幾天。他提前一周以900多元的價格購入15日北京飛西安的單程機票，其後發現最低票價已降至400元以下，他開玩笑說：「當時我是後悔得直拍大腿，還責備自己真不應該閒着沒事兒搜索最新價格。」

在西安上班的翟女士則在14日購買了16日除夕夜前往廣州的機票，花費不到500元。她表示：「我是臨時起意的，平時沒有什麼假期，父母也都在西安，平時周末就去看他們了。我說我想春節出去轉轉，因為機票比較便宜，他們也理解，所以我就下單了。」

「套娃機票」成隱藏玩法 超長中轉預訂量增三成

除了傳統的直飛航班，「套娃機票」亦成為今年春節出行的「隱藏款」玩法。這是指在原本的行程中層層嵌套，利用中轉航班多玩一個城市。例如大年初二從哈爾濱到廣州，選擇在北京中轉停留21小時的超長中轉航班，機票價格比直飛便宜400元。在去哪兒平台上，這類轉機時間超過12小時、票價比直飛更低的超長中轉航班，預訂量同比去年增長了三成。

不過，今年春運期間的整體機票價格其實比去年高不少。航班管家監測數據顯示，春運前14天的平均票價為952.5元，同比2025年提高1.6%。同時，民航旅客量增幅亦高於鐵路。春運前14天，民航旅客量增幅為5.2%，而鐵路旅客量增幅為2.7%。分析認為，這與「史上最長春節」催生了更遠途的旅行有關。據航旅縱橫大數據，2026年春節假期國內航線機票預訂量超1348萬張，日均比去年春節假期增長約9%；出入境航線機票預訂量超213萬張，日均比去年增長約9%。

入境遊火熱 外國客來華過中國年

入境遊方面，隨着中國對愈來愈多國家開放免簽，外國遊客「扎堆」來過中國年。去哪兒數據顯示，截至2月17日，春節期間使用非中國護照預訂國內航班的數量同比去年增長兩成，熱門目的地包括上海、北京、廣州、成都、深圳等十個城市。三亞表現尤為突出，使用非中國護照飛赴三亞的增幅超過了3倍，飛赴哈爾濱、西安、長沙、濟南、深圳、海口、無錫、延吉、臨沂的外國遊客增幅亦翻番。從客源地看，來中國過年遊客最多的國家包括韓國、越南、新加坡、澳洲、印尼、泰國、加拿大、美國、馬來西亞等。

與往年不同，今年外國遊客不再滿足於只玩一個城市，而是首選北京、上海、廣州等大城市，然後向內陸延伸。去哪兒平台上，外國旅客預訂國內航線間機票覆蓋了102個城市，比去年新增了騰衝、漢中、阿勒泰、日照等10個目的地。

外國人來華過年。

深圳機場20日迎返城高峰

深圳機場在假期期間迎來客流高峰。有用戶在小紅書上曬出今日（18日）凌晨5時半深圳機場人頭湧湧的畫面。機場方面預計，返程高峰預計從2月20日（正月初四）開始，單日進出港旅客預計將超過20萬人次。機場提醒計劃乘機出行的旅客，須預留充足時間，考慮堵車等因素，提前出門，合理規劃行程。