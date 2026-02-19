春節｜汕頭酒店一房難求機關單位開放房源　遊客狂刷半小時終搶到

2026年馬年春節期間，廣東汕頭旅遊市場持續火爆，酒店民宿「一房難求」。為緩解遊客住宿壓力，汕頭市統籌協調部分機關事業單位接待設施對外開放，首批推出479間房（615個床位），包括市委黨校、潮南區委黨校的培訓用房與人才適用房，讓來汕遊客住得安心又實惠。



遊客可通過「一卡遊汕頭」小程序「酒店民宿」欄目預訂，房源開放時間以小程序顯示為準。房費統一為每晚150元人叱幣，提供基本床鋪與洗漱用品，滿足簡單住宿需求。

小程序界面截圖。（網上圖片）

小程序顯示，入住房費均為150元一晚。（網上圖片）

據汕頭橄欖台公眾號2月14日晚消息，首批房源推出後反響熱烈，尤其是市委黨校雙床房極受歡迎，農歷正月初一至初四已全部訂滿。2月16日，有網民反映相關房源已「秒光」。《瀟湘晨報》記者登錄小程序發現，市委黨校房源確實顯示已滿。

來自江西的蘇女士（化姓）幸運搶到一間人才公寓房源，她向記者表示：「半個小時不停刷，就是運氣好！」蘇女士年前已來過汕頭一次，覺得沒玩夠，「政府出了這麼惠民的政策，我們決定再去玩一次。」

2月16日顯示，汕頭市委黨校的房間已不能預訂。（網上圖片）

潮南區委黨校工作人員向記者確認，開放房源屬實，主要是學員宿舍而非工作人員宿舍，位置相對偏遠，更適合自駕遊客。開放時間為2月16日至23日，平台已暫停新預訂，但已成功訂房的遊客可正常入住。

工作人員解釋，此舉是為應對春節遊客高峰而採取的臨時措施，盡量滿足遊客住宿訴求，不是以營利為目的。由於承載能力有限，房間數量嚴格控制，且由機關單位抽調志願者提供服務。推送消息後第二天早上房源就已訂滿，平台一度出現數據壓力，「可能幾十萬人關注到這幾百個房間，預訂時難免會出現數據壓力，也希望大家理解」。