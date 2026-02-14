汕頭小六女生參加民俗活動古典容貌爆紅　網讚：神似敦煌壁畫美人

大陸廣東汕頭一場民俗藝陣活動中，一名小學六年級女生張羽彤因外貌精緻、氣質溫婉，被網友盛讚「神似敦煌壁畫裏的古典美人」，相關影片在社交平台獲得近30萬點讚。12日，張羽彤與母親接受媒體採訪，母親回應外界炒作質疑，強調孩子仍以學業為主。



綜合大陸媒體報導，張羽彤參加的是汕頭奉敬宋朝大元帥民俗活動路訓現場，她表示自己從2025年暑假開始學習表演，「沒放假的時候，一個星期練習一次，假期則得一週練習三次。」經過一年多的堅持訓練，她一出場便驚艷全場。拍攝者林先生表示，當時在現場看到一群女孩，這名女生帶有古韻氣質特別吸引他，「有像敦煌壁畫走出來的仙女般的感覺。」

+ 4

張羽彤的母親接受《第一現場》媒體採訪時回應外界質疑，表示「一毛錢都沒花」，並強調不敢看網上評論，孩子還是以學業為主。這番回應打破了部分網友對於刻意炒作的猜測。

網友對張羽彤的容貌特徵展開熱烈討論，認為她擁有標準的鵝蛋臉型、細長的柳葉眉、丹鳳眼，以及小巧精緻的鼻唇輪廓，眉宇間流露出的溫婉氣質不張揚、不矯飾。有網友留言稱「這才是中國東方美」，並將其與社會中如出一轍的「網紅臉」外貌風格作比較，認為她的美更接近東方審美體系中的「含蓄美」，與部分網紅追求立體五官與歐式大雙眼皮的風格不同。

這種古典美的走紅，反映出網絡審美正在經歷轉變，越來越多人開始厭倦千篇一律的網紅臉，轉而欣賞具有東方特色與文化底蘊的美。潮汕地區素有「海濱鄒魯」的美譽，保存著完整的傳統文化體系。從潮繡的精美紋樣到潮劇的妝容特色，這些文化元素無形中塑造了當地人對美的認知標準。

【延伸閱讀】絕世神顏！河南15歲素顏少女七七因街拍意外爆紅 激似當年張柏芝（點擊放大瀏覽）

+ 41

延伸閲讀：

陸客不去日本 春節出國湧向俄羅斯、澳洲、泰國、韓國

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】