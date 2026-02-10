汕頭酒店春節價格飆漲5倍貴過上海外灘　市監局：屬市場調節行為

臨近春節，廣東汕頭旅遊熱度持續攀升，但不少網民反映，汕頭酒店價格出現「飆漲」，不僅遠超平日5倍，甚至9倍，甚至高於上海外灘附近的高檔酒店，引發關注。



亞朵漲價近5倍住一晚超4200元 網民直呼太誇張

據《紅星新聞》報道，2月初一名常住上海準備回汕頭過節的網民發現，汕頭不少酒店價格竟比上海外灘附近的高檔酒店還要貴上三四倍。

其中，汕頭萬象城華山南路亞朵酒店某房型在春節期間報價高達4221元（人民幣，下同）起，而該房型平日價格約為720元，漲幅接近五倍。

亞朵一房型超4200元，漲幅約5倍。（紅星新聞）

除亞朵外，如家、錦江等知名連鎖酒店在當地的房價也普遍躍升至千元以上，另一名準備春節到汕頭旅遊的湖北網民介紹。汕頭小公園附近的皇後酒店已經漲到6719元每晚。

攜程數據顯示，今年春節汕頭酒店預訂量同比上漲186%，居全國前列；緊隨其後的是潮汕其餘兩市揭陽、潮州，分別上漲162%和135%，遠超第四名的三亞。

如家一房型漲幅超9倍。（紅星新聞）

市監局：酒店漲價屬市場行為 若遇問題可投訴

針對酒店漲價的原因，汕頭某知名酒店經理解釋，春節期間，酒店的用人、物資等方面的運營成本都有所上升，價格上浮是正常（現象）。該經理亦稱，今年大年初一到初七的酒店基本都被訂滿，目前已經供不應求。

2025年春節，廣東汕頭。（紅星新聞）

汕頭市龍湖區市場監管局一工作人員介紹，酒店定價屬於市場調節行為，價格由經營者自主制定，目前汕頭未正式出台針對節假日住宿行業價格的干預政策。

值得注意的是，1月28日，汕頭市市場監督管理局等部門發佈「告誡書」要求在春節假期期間，住宿、餐飲、旅遊景區、商品零售四大相關經營者需依據成本費用和市場供求合理制定價格，不得濫用自主定價權；不得隨意抬價，過度漲價；不得散布、捏造漲價信息，誘導、推高價格預期，推動價格過快、過高上漲。