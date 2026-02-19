農曆新年｜法國萬人村莊連續10年自費過節　負責人曾在少林寺習武

近日，一位長期旅居法國的中國網民在社交平台分享一段令人驚喜的片段：法國一個人口僅1.1萬人的小村莊正在熱鬧慶祝農曆新年，現場舞龍舞獅、煙花綻放、功夫表演、廟會小吃一應俱全，吸引大量當地民眾圍觀，宛如一場小型「中國年」。



2月17日，內媒《極目新聞》聯繫到該網民及活動主辦方Fred。Fred透露，這場農曆新年慶典由他創辦的武術團「Dragon Bleu」（藍龍）連續舉辦第10年。Fred本人對中國文化情有獨鍾，已練中國功夫42年，1997年取得相關證書，並擁有少林寺武校文憑，1996年創立Dragon Bleu武術學校，目前擁有150名學員，全是法國本地人。

新年宣傳海報。

該村名為Triel-sur-Seine，位於塞納河畔，距離巴黎不遠。據當地華人李女士（化姓）介紹，每年農曆新年前後，武術團都會選一個週六舉辦慶祝活動，現場有傳統服飾巡遊、敲鑼打鼓、舞龍舞獅、武術表演、煙花秀，以及廟會風味小吃攤位，吸引周邊民眾前來參與。「去年我還參與敲鑼，場面比聖誕節還熱鬧。」李女士說，活動從去年10月就開始籌備，服裝、道具全由武術團自費，當地政府也大力支持，出動警察維持交通秩序、協助燃放煙花。

Fred向記者回憶，1984年他受武術大師Dan Schwartz啟發開始接觸中國功夫，此後多次赴中國交流，曾帶領法國知名電視節目《Envoyé Spécial》團隊前往嵩山少林寺、山東等地拍攝紀錄片。「我們幾乎每年都去中國，團員們對中國文化非常熱愛。」他說，舉辦農曆新年活動的初衷就是希望讓更多法國人了解、喜愛中國傳統文化。

正在表演功夫的武術團成員。

村莊過年氣氛濃郁。

影片中，當地民眾身穿紅色、藍色中式服飾，興高采烈地參與巡遊與表演，現場氣氛熱烈。評論區也有不少網民送上祝福：「新年快樂，世界大同！」「法國村莊過中國年，太溫暖了！」

Fred最後表示：「我們非常希望有機會親自去武漢看看，也歡迎中國城市與我們聯誼交流。」這場跨越萬里的「小村中國年」，不僅讓當地人感受到農曆新年的喜慶，也成為中法文化交流的一道亮麗風景。