馬年2026｜農曆新年派利市收利市10大禁忌　做錯恐失去一整年財運

農曆新年將至，發利市、領利市不只是傳統習俗，更象徵著長輩對晚輩的祝福與喜氣分享。



然而，利市文化背後其實隱藏著不少學問，從利市袋的選擇到金額的細節都有講究。為了避免在歡樂的年節氣氛中不小心觸犯禁忌、甚至「擋了財運」，《聯合新聞網》整理了幾項過年利市的必看禁忌，讓你在送出祝福的同時，也能大吉大利過好年。

【相關圖輯】開工利市千萬別扔掉「至少留到這一天」專家教8招吸財旺足全年

+ 6

一、利市別放舊鈔

新年新氣象，「舊」會讓領利市者喜氣、財氣減弱。

二、金額不能單數或是送空利市

俗話說「好事成雙」，因此新年利市一定要包雙數，但須特別注意應避開與「死」相近的數字4。另外，送空利市袋，等同於詛咒對方空空如也，是不吉利的象徵。

三、利市袋不能封口

若過年利市袋誤用膠水、膠帶封口，恐將財氣封掉。

四、利市錢不能太快花掉

除夕拿到利市後，記得要將其放到枕頭底下「壓歲」，等初五再將錢存入自己的戶頭。若一拿到利市就立刻花掉，恐會漏財。

五、別把錢折起來放進利市裡

將利市折起來，象徵把財運、好運對折，會讓財運不順暢。

【相關圖輯】農曆新年｜利市對摺會折墮？10個紅包小知識 點解一定要入新銀紙

+ 19

六、利市雙手拿好別掉地

在收別人給的利市時，用雙手接過，不只是對對方表示尊重，更是代表用手承接滿滿喜氣及好運。其中，必須切記避免利市掉在地上，或是漏接，以免漏財。

七、不要在長輩面前打開利市

由於長輩給晚輩利市，是因為將祝福、好運分享給孩子們，因此若直接在長輩面前將利市打開，確認裡面的金額，是非常不禮貌的做法。

八、要用新的利市封

使用舊利市封代表「好運過期」，不只會讓收利市的人認為對方是個小氣鬼，還毫無心意。

九、包給長輩的利市金額最好逐年增加

利市金額增加代表事業穩定，日子過得越來越好。若經濟壓力較大，也可選擇與往年包的金額持平，但千萬別降低，否則長輩可能會開始擔心是否生活、職場遇到問題。

十、包給晚輩們利市金額應一致

為了不讓利市成為親戚孩子間「互相比較」的導火線，統一晚輩的利市金額，就可以讓大家都開心。

關於壓歲錢的由來，據內媒報導，古代傳說中有一個名字叫「祟」的妖精，每年除夕都會跑出來禍害小孩。其中，有一對夫妻因晚年得子，怕妖精會來嚇小孩，就將銅錢用紅紙包著放在枕頭邊。晚上「祟」闖進家中後，正要伸手去摸小朋友的頭，突然被枕頭邊的金光嚇到，拔腿就跑。

而因為「歲」與「祟」諧音，所以民間便流傳「壓歲錢可以壓住邪祟」，晚輩得到壓歲錢就可以平平安安度過一歲。

【相關圖輯】農曆新年10個開運法 門口45度角擺一東西吸財 著紅色新衫擋九災

+ 17

延伸閱讀：

過年圍爐吃好吃滿 營養師曝年菜「這樣選」健康無負擔

春節瘋「甄嬛傳馬拉松」 精神醫師示警開工恐出現「追劇失落症候群」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】