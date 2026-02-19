農曆新年｜外國遊客湧中國「蹭年味」　小語種導遊日薪可達2500元

今個農曆新年，北京和全中國多地迎來顯著升溫的入境旅遊熱潮，外國遊客紛紛湧入中國「蹭年味」，體驗濃郁的傳統節日氛圍。與以往不同，如今外國遊客來中國已不按攻略出牌，有業界人士表示，在網絡傳播呈幾何級數增長的助推下，越來越多外國人對中國文化產生濃厚興趣，甚至主動提出到很多中國人自己都不了解的景點「打卡」。同時，新興或小眾客源市場面臨導遊供不應求的局面，其中，小語種導遊日薪可高達2000元（人民幣．下同），可即便如此，人員仍是非常緊缺，甚至嚴重影響到了旅行社的生存。



北京居民：地鐵、商場「金發碧眼」面孔增

據內媒《新京報貝殼財經》報道，在北京長城腳下，導遊張洋帶領25位來自波蘭的金發碧眼遊客，他們前一天還在平遙古城感受明清票號文化，搭乘高鐵僅三個多小時就抵達明代長城，跨越時空感受中國歷史的厚重。同一天下午，在首都機場T3航站樓，眾信旅遊工作人員迎接一批25人的阿爾及利亞遊客團，他們從桂林等地匯聚北京，開啟中國行的最後一站。在另一家旅行社，工作人員正加緊籌備大年初四抵達的60位澳洲遊客團，行程單上密密麻麻標註各種細節，從接機到文化體驗一應俱全。

遠在遼寧錦州，一位美籍華人姜女士帶著11歲女兒擠在年貨大集，孩子第一次在中國過年，被滿街紅色燈籠和喜慶氛圍深深吸引。不同膚色、不同國籍的人們循著年味而來，今年春節街頭巷尾的「老外濃度」明顯升高。

在北京前門大街，春節裝飾點綴下，人群中外國面孔隨處可見，有人舉著冰淇淋模仿本地人拍照打卡。夜幕降臨的南鑼鼓巷，巷內光影璀璨，外國遊客小心翼翼品嚐蟹黃湯包，或在特色店鋪比劃詢價。留京過年的本地居民小夏發現，地鐵、商場裏金發碧眼的面孔比平日更多，這座城市在返鄉潮後，反而因異國遊客而增添另一番活力。

外國遊客在南鑼鼓巷品嘗蟹黃湯包。（新京報貝殼財經）

入境遊訂單翻倍 阿根廷遊客訂單激增9倍

數據顯示，這並非錯覺。春秋旅遊數據指出，今年春節入境遊訂單同比翻倍。飛豬平台顯示，最近兩周外國人春節假期機票預訂量同比增長超四倍。廣州某酒店店長也表示，外籍客人春節預訂明顯增加。

來自不同國家的遊客熱衷中國。去哪兒網數據顯示，阿根廷遊客春節入境訂單同比增長九倍多，荷蘭增長八倍多，意大利、法國等歐洲國家增長三倍以上，俄羅斯增長近五倍。泰國、韓國、馬來西亞、越南、新加坡、澳洲等亞洲及大洋洲客源也位居前列。

外國遊客不再滿足單一城市停留，用非中國護照訂國內航班人數同比增長近三成。傳統熱門地如上海、北京、廣州、深圳、成都、廈門、哈爾濱、海口、重慶、西安持續火爆，而桂林、大同增幅最顯著（非中國護照訂單漲超四倍），西雙版納、呼和浩特、蘭州等二三線目的地也翻倍增長。一些小眾地如濟寧、日照、阿勒泰、林芝、伊寧等開始出現在外國人訂單中。

參加「免費北京半日遊」項目的外國遊客。（新京報貝殼財經）

對文化興趣激增 波蘭客：電視上的中國和親眼所見完全不同

這波入境遊熱潮得益於政策紅利與文化吸引力。國家移民管理局數據顯示，2025年外國人出入境達8203.5萬人次，同比增長26.4%；免簽入境3008萬人次，佔73.1%，同比增長近五成。240小時過境免簽、海南郵輪免簽及免簽「朋友圈」擴容，讓「說走就走」成為可能。

中國文化尤其是春節魅力正全球擴散。國家金牌導遊竇俊杰表示，社交媒體助推下，外國人對中國文化興趣激增，常因刷到小眾話題就「種草」來華。遊客不僅打卡故宮、長城，還追蹤「石別拉」、火神廟等隱藏細節。波蘭少女英佳穿晉商服飾漫步平遙古城，斯洛文尼亞夫婦安排豫園燈會和手工湯團體驗。包餃子、貼春聯、寫毛筆字、搓澡、打麻將等成為熱門項目。有波蘭遊客驚嘆高鐵便捷與春運人潮，感慨「電視裏的中國和親眼看到的完全不同」。

入境遊正從被動觀光轉向沉浸式互動。竇俊杰的中軸線騎行項目2025年接待約萬名遊客，其中兩千為外國人，反響熱烈，甚至有意大利從業人員當場洽談合作。

紫禁城特殊設備「石別拉」。（網上圖片）

北京火神廟。（網上圖片）

小語種導遊短缺 日薪可達2500元

需求火熱，但供給端挑戰明顯，尤其是小語種導遊短缺。竇俊杰表示，一般初級、中級的英語導遊正常的導遊服務價格為800-1000元/天，旺季可能會上浮10%。至於葡萄牙語、阿拉伯語、意大利語等導遊，日薪可達2500元，但仍難覓，「如葡萄牙語、阿拉伯語、意大利語等小語種則是『小金人』般的存在，服務費甚至漲至2500元/天，也不一定能找到合適的導遊接團，這個問題已經嚴重影響到了旅行社的生存」。面對導遊服務人員緊缺的問題，竇俊傑所在的公司已從2025年12月底啟動了培訓，目前已開展三期。

儘管如此，樂觀情緒高漲。歐美遊客常提前三至六個月預訂，多家機構訂單已同比翻倍。入境遊散客化趨勢明顯，佔八成以上，自由行、小團、定制遊興起。中旅入境等推出經典一日遊產品，未來將開發更多沉浸式小眾主題。

隨著免簽優化、社交媒體傳播和便利工具普及，外國遊客正以更自由方式奔赴中國春節。從慕田峪長城開啟北京行的阿爾及利亞團，到錦州繼續感受年味的美籍華人母女，這場「蹭年味」之旅仍在延續。短短停留中，許多外國孩子已愛上北京烤鴨等中國美食，中國春節正成為全球共享的文化盛宴。