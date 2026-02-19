建於「氣球」內　成都新一代AI糧倉確保讓糧食「住得更舒適」

近期，四川成都新津，一座座外形圓潤、高達36米的白色「大氣球」矗立在中央儲備糧四川新津直屬庫有限公司的庫區內，它們正是中國首批新一代糧倉—「糧食氣膜倉」。這些看似像氣球的建築，實際上是採用先進充氣膜技術建造的鋼筋混凝土薄殼結構近圓頂糧倉，結合黑科技，讓糧食「住得更舒適」，實現優質糧食的長期保鮮與綠色儲存。



據中儲糧成都儲藏院建築師包曉強介紹，這批糧食氣膜倉共有4座，每座倉體直徑23米、高36米，裝糧高度可達24米，單倉儲糧容量達7500噸。以目前儲存的大豆為例，2023年8月入倉的7500噸大豆至今狀況良好，倉內溫度維持在22℃、濕度73%，糧堆高度22.7米，佔地相當於一個標準籃球場。

糧倉內部。（封面新聞）

為什麼要研發這種全新倉型？包曉強解釋，隨著民眾生活水平提升，對糧食的需求已從「吃得飽」轉向「吃得好」，傳統儲糧方式難以完全滿足綠色保鮮要求。新一代糧倉必須提升技術水平，確保「優糧優儲、常儲常新」。

氣膜倉外觀樸實，但內在科技含量極高。它採用三層複合結構：最外層使用PVDF高分子膜材料，如同給糧倉穿上「衝鋒衣」，有效抵禦日曬雨淋；中間層為聚氨酯保溫材料，猶如「保溫服」，實現優異的隔熱保溫效果，讓倉內溫度更穩定；內層則是堅固的鋼筋混凝土，提供結構支撐。

建造過程更是獨特創新：先像吹氣球一樣將氣膜充氣撐起，形成模具，之後在內部進行鋼筋綁紮、混凝土澆築等作業。這種方式不僅實現全天候施工、不受天氣干擾，還大幅減少粉塵、噪音對周圍環境的影響，更加綠色環保。

倉內大豆。（封面新聞）

走進倉內，倉儲科負責人吳曉光向記者展示先進的監測系統。倉頂設有軸流通風口與自然通風口，實現有效換氣；倉內布設25條測溫電纜、350個測溫點位，可即時監測糧溫變化。得益於優異的保溫隔熱與氣密性，氣膜倉夏季溫度從25℃升至30℃需39天，而傳統淺圓倉僅需7天；氣調殺蟲時，氮氣或二氧化碳濃度維持更持久，無需二次補氣，害蟲死亡率達100%。

更厲害的是，這些糧倉全面搭載智慧倉儲資訊控制系統，將糧情測控、智慧氣調、智慧通風、智慧控溫等功能整合到單一平台，實現集中統一管理。吳曉光表示，現在1個人就能保管10個倉，倉儲管理效率大幅提升。