深圳餐廳「飛碟送菜」黑科技爆紅　軌道可直送餐點　顛覆用餐體驗

大陸餐飲業競爭激烈，深圳一間餐廳靠著「飛碟送菜」科技成功突圍，餐點透過中央控制程式與軌道系統自動送達座位，不僅節省人力與送菜時間，更成為吸引顧客的網紅打卡新賣點。此外，深圳圖書館也導入AI分檢機器人，效率較人工提升10倍以上，顯示科技正逐步改變民眾的日常生活體驗。



在深圳，光靠裝潢已經難以留住顧客，這間飛碟送菜餐廳因此成為新興網紅打卡店。廚房做好餐點後，工作人員將盤子設定到指定座位，餐點便會自動送出。系統透過中央控制程式自動規劃路徑，餐點精準送至目標桌位，靠近餐桌時會自動減速，並停靠於專用接收平台。

飛碟餐廳員工說明，原理是底下有一個軌道，裡面有小車可以吸住飛碟並帶動它移動，送餐可以節省上菜時間。有民眾表示，科技改變社會，也改變現在生活的一切方式。

不只餐飲業，連圖書館也用機器人補上人力缺口。深圳圖書館內有28個圖書分檢機器人忙碌運作，民眾還書後，書本透過輸送帶送至機器人，機器人讀取書本上的晶片，判斷歸類至哪一個還書口，後台算出最佳還書路線，便開始24小時分檢搬運，全程無人化。四個還書口滿負荷同時運轉，一個小時可以還書2000冊，比人工分檢效率提升10倍以上。

當還書籃滿了，下方的搬運機器人會將沉重的籃子搬運到指定位置，降低人類重複且沉重的搬運工作。有深圳高中生認為，這樣的設備很高級，為圖書館增添了科技感。科技走進生活，改變的不只是效率，更是民眾對未來日常的想像與體驗。

